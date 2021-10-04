Приморский профсоюз рыбаков готовит трехстороннее отраслевое соглашение

До конца года Приморская краевая организация профсоюза работников рыбного хозяйства предложит социальным партнерам рассмотреть и подписать на 2022-2024 гг. трехстороннее соглашение по вопросам социально-трудовых отношений в отрасли.

О работе над документом председатель Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир Нагорный сообщил на отчетно-выборной конференции, прошедшей 1 октября.

Трехстороннее отраслевое соглашение регулирует социально-трудовые отношения между работниками, работодателями и государством: устанавливает общие условия оплаты и охраны труда, режимы работы и отдыха, трудовые гарантии и льготы работникам и т.д.

«Единство и солидарность действия профсоюзов во многом способствовало тому, что на IV отраслевом съезде рыбаков в его решения были включены пункты, гласящие «содействовать деятельности профсоюзных организаций на предприятиях рыбохозяйственного комплекса», «заключить трехстороннее отраслевое соглашение». Надо сказать, что по сей день его нет. Поэтому Приморская краевая организация профсоюза рыбаков в настоящее время разрабатывает такое соглашение на уровне Приморского края», — сообщил Владимир Нагорный.

По его словам, уже в этом году проект соглашения, рассчитанного на 2022-2024 гг., планируется направить в краевое агентство по рыболовству и Ассоциацию рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Отметим, что в апреле 2020 г. подобное соглашение было заключено в Сахалинской области. Подписи под документом поставили руководители областного профсоюза работников рыбного хозяйства, Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) и регионального агентства по рыболовству.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на конференции также рассмотрели работу профсоюзной организации за последние пять лет. Были подняты вопросы обеспечения социальных гарантий для приморских рыбаков и членов их семей. Профсоюз высказал свою позицию по проблемам финансирования отраслевой науки и образования, учреждений по воспроизводству и охране водных биоресурсов, аварийно-спасательного флота для рыбаков. По итогам обсуждения планируется направить обращения в Минсельхоз, Росрыболовство, а также Госдуму РФ и Заксобрание Приморского края.

Общим решением делегатов отчетно-выборной конференции Владимир Нагорный переизбран на должность председателя краевой профсоюзной организации рыбаков на следующие пять лет.

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