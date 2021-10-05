МФЦ упростят включение в список представителей коренных народов

В многофункциональных центрах госуслуг появится новый сервис для коренных малочисленных народов России. Через МФЦ будет доступна подача документов для включения в список представителей КМНС — такая возможность предусмотрена на федеральном уровне.

Правительство приняло постановление, согласно которому подавать документы для включения в единый список представителей коренных малочисленных народов РФ можно будет через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Напомним, что закон о едином перечне граждан из числа КМНС был принят в 2020 г. Предполагается, что создание списка упростит представителям малочисленных народов оформление всех положенных льгот. «Им больше не придется готовить пакет документов, чтобы подтвердить свою национальную принадлежность. Уполномоченные органы будут сами получать необходимую информацию с помощью системы межведомственного взаимодействия. Такой порядок заработает с 7 февраля 2022 года. Список формирует Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) в электронной форме», — заявили Fishnews в пресс-службе правительства.

Сейчас, чтобы попасть в перечень, человек должен отправить по почте в ФАДН заявление и один из документов, подтверждающих его принадлежность к малочисленному народу. Новое постановление сделает эту процедуру проще и удобнее для граждан. Подавать документы сможет и община. Такую возможность предусмотрели для тех, кто живет в отдаленных и труднодоступных местах.

В отдельных регионах МФЦ уже начали эту работу. «Новый сервис оказался востребованным, поэтому эту практику решили закрепить на федеральном уровне, распространив на все территории, где проживают коренные малочисленные народы», — отметили в пресс-службе.

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