Для КМНС Сахалинской области упростили включение в список

В офисах МФЦ Сахалинской области появилась новая услуга для представителей коренных народов. Они могут подать заявку на включение в федеральный список КМНС.

С 24 июня представители коренных малочисленных народов могут подать документы в любом отделении МФЦ региона (за исключением «Бизнес-центра» в Южно-Сахалинске), сообщили Fishnews в пресс-службе областного агентства по рыболовству.

Для внесения сведений о гражданине в перечень понадобится заявление и документ, подтверждающий национальность, (или его заверенная копия), либо документы, содержащие «иные доказательства, указывающие на отнесение заявителя к малочисленному народу».

Напомним, федеральный список формируется, чтобы обеспечить реализацию социальных и экономических прав КМНС, создать условия для единообразного и адресного применения льгот и минимизации злоупотреблений в этой области.

Ранее к эксперименту по использованию МФЦ для составления этого перечня подключились Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Камчатский и Хабаровский края.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews