Новости
Рыбаки уже ввели в эксплуатацию первые суда под инвестиционные квоты

Сможет ли новый флот надеяться на льготы

Вычет по сбору за пользование водными биоресурсами для компаний, применяющих новый флот, не планируется распространять на суда, построенные под инвестквоты. Но предполагается механизм по поддержке переработки, в том числе судовой.

Напомним, что правительство внесло на рассмотрение Госдумы изменения Налогового кодекса по сбору за пользование водными биоресурсами. Поправки подготовлены по поручению, которое президент Владимир Путин дал по итогам заседания президиума Госсовета в 2015 г.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, планируется создать механизм уплаты сборов с предоставлением льгот для повышения экономической эффективности освоения ресурсной базы. Заявлена поддержка таких направлений, как увеличение выпуска продукции высокой степени переработки, рыболовство с использованием новых судов, обеспечение сырьем береговых перерабатывающих предприятий.

Система предоставления преференций по уплате сбора, таким образом, меняется. Заявленные направления предполагается поддержать за счет вычетов. Всего их три вида: при условии выпуска продукции из утвержденного правительством списка; при работе в режиме прибрежного рыболовства; при использовании новых рыбопромысловых судов. Единица флота при этом должна быть не старше пяти лет и построена после 1 января 2019 г. в России.

При этом на уловы, добытые на судах, которые построены под инвестквоты, льготу распространять не планируется, сообщает корреспондент Fishnews. В то же время вычетом в случае производства рыбопродукции смогут воспользоваться и те, кто выпускает ее на судах. Список видов такой продукции должно утвердить правительство.

Вопрос преференции для флота, который заказан в рамках механизма «квот под инвестиции», обсуждался при подготовке поправок. В Росрыболовстве обращали внимание, что в такой преференции не возникнет необходимости, поскольку в случае инвестквот предприятия смогут воспользоваться льготой за переработку на борту судна.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Сейчас главное — определиться с концепцией дальнейшего развития

Председатель совета директоров Русской рыбопромышленной компании Глеб ФРАНК на сессии ВЭФ. Фото Афониной Елены, ТАСС

Председатель совета директоров Русской рыбопромышленной компании

Глеб ФРАНК

Регулятор должен выполнить обязательства перед инвесторами

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

О будущей программе считаем важным объявить заранее

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Русской рыбопромышленной компании Виктор ЛИТВИНЕНКО

Генеральный директор Русской рыбопромышленной компании

Виктор ЛИТВИНЕНКО

Мы решаем задачу государственного масштаба

Генеральный директор ППК «Максимиха» Андрей ФИЛАТОВ

Генеральный директор ППК «Максимиха»

Андрей ФИЛАТОВ

Кластер — это снижение издержек и синергия участников рынка

Генеральный директор компании «Антей» Александр НИКОЛАЕВ

Генеральный директор компании «Антей»

Александр НИКОЛАЕВ

Развиваемся в разных направлениях

Представитель группы «Норебо» Сергей СЕННИКОВ

Представитель группы «Норебо»

Сергей СЕННИКОВ

Подумать над географией

Все интервью

Личное мнение

Заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав ЗИЛАНОВ

Заслуженный работник рыбного хозяйства России

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Инвестиционные квоты — это путь в никуда

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

Локализация — это не господдержка, а защита интересов России

Все материалы

Крупным планом

Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ ознакомился с проектом ППК «Максимиха» на выставке Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге. Фото пресс-службы компании

Облегчая путь к потребителю

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ, первый заместитель председателя правления Виктор ЗАРАЙСКИЙ и гендиректор компании «СПТ» Сергей ВИТЯЗЕВ. Фото пресс-службы ESG

Рупор марикультуры Дальнего Востока

Брошенная северокорейская шхуна, прибившаяся к российскому берегу

Рыболовство КНДР: от плановой экономики к вынужденному браконьерству

Мечтают ли россияне о рыбном дне

Мечтают ли россияне о рыбном дне

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялись после двухлетнего перерыва. Фото пресс-службы ESG

Форум и выставка в Санкт-Петербурге: яркое возвращение

Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.