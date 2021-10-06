Сможет ли новый флот надеяться на льготы

Вычет по сбору за пользование водными биоресурсами для компаний, применяющих новый флот, не планируется распространять на суда, построенные под инвестквоты. Но предполагается механизм по поддержке переработки, в том числе судовой.

Напомним, что правительство внесло на рассмотрение Госдумы изменения Налогового кодекса по сбору за пользование водными биоресурсами. Поправки подготовлены по поручению, которое президент Владимир Путин дал по итогам заседания президиума Госсовета в 2015 г.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, планируется создать механизм уплаты сборов с предоставлением льгот для повышения экономической эффективности освоения ресурсной базы. Заявлена поддержка таких направлений, как увеличение выпуска продукции высокой степени переработки, рыболовство с использованием новых судов, обеспечение сырьем береговых перерабатывающих предприятий.

Система предоставления преференций по уплате сбора, таким образом, меняется. Заявленные направления предполагается поддержать за счет вычетов. Всего их три вида: при условии выпуска продукции из утвержденного правительством списка; при работе в режиме прибрежного рыболовства; при использовании новых рыбопромысловых судов. Единица флота при этом должна быть не старше пяти лет и построена после 1 января 2019 г. в России.

При этом на уловы, добытые на судах, которые построены под инвестквоты, льготу распространять не планируется, сообщает корреспондент Fishnews. В то же время вычетом в случае производства рыбопродукции смогут воспользоваться и те, кто выпускает ее на судах. Список видов такой продукции должно утвердить правительство.

Вопрос преференции для флота, который заказан в рамках механизма «квот под инвестиции», обсуждался при подготовке поправок. В Росрыболовстве обращали внимание, что в такой преференции не возникнет необходимости, поскольку в случае инвестквот предприятия смогут воспользоваться льготой за переработку на борту судна.

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