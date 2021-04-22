Льготное страхование набирает популярность у рыбоводов

Аквафермеры России за первый квартал 2021 г. застраховали на условиях субсидирования в 5 раз больше рыбы, чем за аналогичный период прошлого года, отметили в Национальном союзе агростраховщиков (НСА).

В натуральном выражении в январе-марте 2021 г. застраховано с господдержкой 4,3 млн экземпляров рыбы, сообщили Fishnews в пресс-службе союза. По его данным, показатель за аналогичный период прошлого года - 831 тыс. особей

В НСА отметили, что застрахованное в первом квартале поголовье относится к лососевым видам. Предоставленной государством субсидией воспользовались хозяйства Карелии (3 млн рыб) и Ленинградской области (1,3 млн экземпляров). Общий объем премии по этим договорам достиг 12 млн рублей.

За весь 2020 г. возможностями субсидируемого страхования воспользовались 14 рыбоводческих хозяйств в Республике Карелия, Вологодской, Мурманской и Астраханской областях. На протяжении года они застраховали 11 млн особей лососевых видов, 135 тыс. - осетровых и 5 тыс. – сомовых. Общий объем страховой премии за 2020 г. составил 60 млн рублей.

В минувшем году одно из карельских предприятий получило за гибель форели крупнейшую в российском рыбоводстве страховую выплату - 229 млн рублей. Причиной замора стала шуга (внутриводный лед).

Напомним, господдержку сельскохозяйственного страхования распространили на товарное рыбоводство в 2019 г. Тогда в план сельскохозяйственного страхования включили только лососевых Карелии и Мурманской области. В следующем году список расширили и по видам, и по регионам. В плане на 2021 г. к лососевым, осетровым и сомовым добавились карповые и сиговые.

Минсельхоз уже подготовил проект плана сельскохозяйственного страхования на 2022 г. Примечательно, что в этот раз список объектов для аквакультуры планируется сократить: в документе нет карповых, только лососевые, осетровые, сомовые и сиговые виды.

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