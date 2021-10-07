Судостроители готовят закладку новых НИСов

Невский судостроительно-судоремонтный завод приступил к резке металла для постройки двух научно-исследовательских судов, заказанных Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Заложить НИСы планируется в ноябре 2021 г., рассказали Fishnews в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (Невский завод входит в состав ОСК).

Суда проекта 17050 предназначены для выполнения комплексных рыбохозяйственных и океанографических исследований.

По данным верфи, параметры судов следующие: длина — 54 метра, ширина — 13,6 метра, осадка — 6 метров, скорость — 14 узлов. Автономность составляет 20 суток. Новые НИСы смогут принять на борт 26 человек экипажа.

Контракт на строительство двух среднетоннажников Невский ССЗ получил в декабре. Всего к 2030 г. планируется построить для нужд рыбохозяйственной науки 10 судов — такие данные приводятся в обновленной редакции отраслевой госпрограммы.

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