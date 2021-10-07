Президент наградил инспектора рыбоохраны с Урала

Рыбинспектор Сергей Ворохобов награжден орденом Мужества за отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга. Инспектор сумел обезоружить и задержать напавшего преступника.

Указ о награждении старшего госинспектора отдела рыбоохраны по Свердловской области Нижнеобского теруправления Росрыболовства Сергея Ворохобова подписал президент Владимир Путин, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Напомним, криминальная драма разыгралась вечером 27 ноября 2019 г. в лесном домике в 30 км от села Таборы Свердловской области. В ходе планового рейда двое сотрудников природоохранных органов обнаружили незаконно добытую рыбу. При документировании следов незаконного промысла подозреваемый открыл стрельбу из ружья 12-го калибра. Один из инспекторов был ранен и впоследствии скончался. Сергей Ворохобов обезоружил и нейтрализовал нападавшего, после чего оказал первую помощь коллеге, вывез его с места происшествия, вызвал сотрудников полиции и скорой помощи.

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