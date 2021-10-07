Севморпути прочат «рыбную» контейнерную линию

Начало регулярных контейнерных перевозок рыбы по Севморпути анонсировал вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, запуск специализированной контейнерной линии запланирован на 2022 г.

Об этом заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента рассказал на правительственном часе в Совете Федерации, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

По словам Юрия Трутнева, запуск в 2022 г. регулярных контейнерных перевозок обеспечит доставку рыбной продукции с территории Дальнего Востока в европейскую часть страны. А в 2023–2024 гг. начнется круглогодичная навигация в высоких широтах, подчеркнул вице-премьер — полпред президента.

Напомним, ранее Росрыболовство сообщило о планах по производству отечественных рефконтейнеров, что поспособствует более широкому использованию Северного морского пути.

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