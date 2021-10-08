Артем Шевченко: Для тех, кто работает в отрасли, важно быть в материале

Удобно, когда полезная информация подается в разных форматах: не пропустить главное из жизни отрасли помогают печатные издания Fishnews, отмечает генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко.

Несмотря на глобальную цифровизацию, печатные издания сохраняют свою актуальность. Информация, которую можно буквально взять в руки, приобретает другой статус и даже смысл.

Такую возможность имеют и читатели Fishnews: помимо сайта и телеграм-канала, на которых ежедневно оперативно публикуется информация из жизни рыбного хозяйства, медиахолдинг выпускает газету «Fishnews Дайджест» и журнал «Fishnews – Новости рыболовства». В этих изданиях собрано самое важное, что случилось или еще произойдет в отрасли, а также эксклюзивные интервью, репортажи, фотоотчеты, презентации и другая полезная информация.

«Я люблю работать с документами в бумажном виде, и мне приятнее держать в руках печатные издания. При возможности всегда беру с собой в дорогу газету», — поделился мнением генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко.

По признанию главы производственного и инжинирингового предприятия, не каждый день удается просматривать новостную ленту, но оставаться в курсе происходящего в отрасли необходимо: «Я читаю журнал Fishnews. Прежде всего, это полезно: для тех, кто работает и живет в отрасли, надо быть постоянно в материале. К тому же всегда приятно увидеть на страницах знакомые лица и организации, с кем работаешь, почитать чьи-то мнения, новые мысли».

«Мне нравится подход Fishnews — работать на острие, постоянно быть в курсе актуальных вопросов. Видно, что сотрудники медиахолдинга не просто транслируют то, что говорят другие, но и сами владеют вопросом и являются источником полезной информации. Приятно иметь дело с теми, кто в теме и понимает, о чем пишет. Импонирует и то, что Fishnews — изначально проект наш, дальневосточный. Для основного СМИ, которое освещает вопросы рыбной отрасли, важно физически присутствовать там, где рыба — где отрасль представлена своими сырьевыми и производственными мощностями. Я считаю, от этого все только выигрывают, — отметил Артем Шевченко, поздравляя редакцию с 15-летием. — Так держать! Коллективу Fishnews — уверенности на выбранном пути, интересных новостных поводов и творческого вдохновения».

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