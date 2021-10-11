Для рыбной отрасли Приморья прописали обязательную вакцинацию

В Приморье ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для определенных категорий граждан. Работодатели должны обеспечить прививание не менее чем 80% сотрудников к середине декабря. Требование распространяется и на рыбную отрасль.

Обязательная вакцинация в Приморье предусмотрена постановлением главного государственного санитарного врача региона от 11 октября 2021 г. № 7.

Как сообщает корреспондент Fishnews, должна быть обеспечена вакцинация против COVID-19 граждан, работающих в определенных сферах — их список приводится в документе. В перечень попали и работники отрасли рыболовства, рыбоперерабатывающих предприятий, холодильных терминалов, имеющих контакт с рыбопродукцией.

Руководители предприятий должны организовать проведение прививок не менее 80% от общей численности сотрудников первым компонентом вакцины до 15 ноября, вторым — до 15 декабря. Требование не распространяется на лиц, имеющих противопоказание к прививке.

Губернатор Олег Кожемяко поручил главам муниципальных образований активизировать работу по вакцинации населения, проводить ее в ежедневном режиме.

«Четвертая волна» коронавируса дойдет до Приморского края в ближайшее время. Поэтому мы должны предпринять все необходимые меры, прежде всего обезопасить детей, людей старшего возраста. Данное постановление обязательно к исполнению, прошу отнестись со всей ответственностью и организовать надлежащую работу», — цитирует главу региона пресс-служба краевой администрации.

Решение по вакцинации работников рыбной отрасли приняли власти и других регионов, например Камчатки и Сахалинской области, Хабаровского края.

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