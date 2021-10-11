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АСРФ представила обоснования в пользу морской переработки. Фото пресс-службы Русской рыбопромышленной компании

АСРФ представила обоснования в пользу морской переработки

Выпуск продукции из минтая на судах более эффективен по целому ряду показателей, в том числе трудовых, говорится в материалах Финансового университета при правительстве, которые Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота направила в Минсельхоз.

В отраслевом сообществе продолжают обсуждать будущие принципы распределения промысловых квот, в том числе параметры второго этапа программы квот под инвестиции.

В письме, направленном министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву, Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота представила результаты сравнения эффективности береговой и судовой переработки минтая. Обоснования опираются на материалы Финансового университета при правительстве, рассказали в объединении.

В исследовании говорится о плюсах выпуска продукции на судах. В 2020 г. филе морской переработки стоило более 3 тыс. долларов за тонну, тогда как береговой - около 2,5 тыс. долларов, сказано в представленной презентации. При производстве продукции на флоте качество продукции и выручка от ее продажи - среди преимуществ: российское филе минтая морской переработки на 25% дороже, чем китайская продукция береговой переработки в 2018-2020 гг., указала АСРФ.

Приводятся экономические показатели в случае с переработкой минтая на судах (при мощности 60 тыс. тонн в год) и береговом заводе (мощность 40 тыс. тонн в год и три судна-свежьевика, обеспечивающих производство). При судовой переработке вклад в ВВП составляет 86,6 тыс. рублей на тонну в год - на 16,7% больше, чем при выпуске продукции на берегу. Налоговые отчисления - 6,3 тыс. рублей на тонну - на 50% больше, чем при береговой переработке.

Ассоциация апеллирует и к более высоким трудовым показателям при производстве филе на траулерах-процессорах: зарплата обработчика на судне составляет 150-250 тыс. рублей против 50-70 тыс. рублей на берегу, говорится в материалах анализа. Правда, морская переработка дает только 140 рабочих мест на крупнотоннажном судне против 400 на береговом заводе с тремя судами-свежьевиками.

Развитие судостроения обеспечивает синергетический эффект: одно рабочее место в судостроении обеспечивает 7-8 рабочих мест в других отраслях, отмечено в обращении.

Среди сильных сторон береговой переработки названы необходимость меньшего объема инвестиций, более быстрая окупаемость проекта, меньшие сроки строительства, чем в судостроении. Возможно увеличить объемы переработки в сжатые сроки, выпускать широкую линейку продукции. Обеспечить рост занятости населения. В то же время приведен список минусов: качество и стоимость продукции вторичной заморозки, более низкая производительность труда (вчетверо меньше, чем в море) и уровень зарплат.

Ассоциация, таким образом, заявила, что с учетом эффективности морской переработки нужно сохранить в отраслевом законодательстве приоритет закрепления квот на инвестиционные цели под строительство новых судов-процессоров. Также АСРФ вновь выступила за то, чтобы создать механизм наделения квотами, рассчитанный на полную загрузку объекта инвестиций (сейчас этот объем ограничен).

При этом в ассоциации подчеркнули, что не предлагают исключать береговую переработку из программы инвестиционных квот. Строить заводы «целесообразно для переработки свежих уловов прибрежного рыболовства, где они имеются в достаточном количестве», заявили в АСРФ.

«Для экспедиционного промысла, удаленность которого не позволяет доставить на берег свежее сырье необходимого качества, переработка на борту – единственное и максимально эффективное решение», - прокомментировал президент ассоциации Алексей Осинцев.

Ранее АСРФ направила вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо с предложениями по регулированию в отрасли - по второй волне инвестиционных квот, крабовым аукционам, требованиям к российской постройке флота и другими. Инициативы поддержала не только РРПК, но и «Норебо».

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