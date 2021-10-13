Минпромторг стал оптимистичнее смотреть на возможности верфей

Запускать второй этап программы инвестиционных квот по промысловым судам можно уже с 2023 г., заявил представитель Минпромторга Алексей Исачкин на круглом столе в Совете Федерации.

Ситуация с выполнением заказов по флоту под инвестиционные квоты стабилизируется — такое мнение заместитель директора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Алексей Исачкин высказал на круглом столе в Совете Федерации. Обсуждение с участием сенаторов, представителей федеральных ведомств и рыбохозяйственных ассоциаций было посвящено продолжению программы инвестквот, сообщает корреспондент Fishnews.

Если ранее в министерстве промышленности говорили, что запускать вторую волну по судам нужно с 2024-2025 гг., то теперь в ведомстве выступили за более скорый подход.

«Если говорить про инвестквоты 2.0, то мы поддерживаем этот механизм и считаем возможным и необходимым в отношении судов применять его и реализовывать начиная с 2023 года», — заявил Алексей Исачкин.

Он рассказал, что министерство проанализировало освобождение производственных мощностей. «Если говорить по предприятиям, то ряд предприятий, например «Янтарь», который до этого построил уже три судна, уже сейчас имеет свободные стапельные места для закладки судов», — привел данные ведомства замдиректора департамента.

Адмиралтейские верфи, по словам Алекея Исачкина, смогут разместить крупные и среднетоннажные суда по стапельным местам в 2024 г., Выборгский судостроительный завод — в 2025 г. Горизонт для «Пеллы» и верфи братьев Нобель — 2022-2023 гг., Северной верфи — 2023 г.

«Поэтому в целом мы поддерживаем [программу — прим. ред.] и говорим еще раз, что начиная с 2023 года в части строительства судов верфи способны разместить и реализовать эти заказы», — резюмировал представитель Минпромторга.

На контроле министерства сейчас находится строительство 55 рыбопромысловых судов и 40 краболовов. В нынешнем году, по прогнозу ведомства, должно быть сдано порядка семи судов, хотя план был 11 единиц флота.

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