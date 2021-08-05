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Директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Борис КАБАКОВ

Минпромторг поддерживает снятие лишних ограничений по инвестквотам

Необходимо рассмотреть возможность продления предельных сроков строительства флота под инвестиционные квоты, согласны в Минпромторге. Также в ведомстве ожидают внесения поправок, позволяющих начинать процесс выделения объемов для вылова при высокой технической готовности судна.

Министерство промышленности и торговли рассчитывает на внесение в законодательство изменений, которые позволят начинать процесс выделения инвестквот рыбакам при высокой степени технической готовности судна. Об этом директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Борис Кабаков рассказал на круглом столе по инвестиционным квотам, организованном Минвостокразвития России совместно с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».

Также в ведомстве согласны с тем, что нужно рассмотреть возможность увеличения предельного срока, который установлен в законодательстве на строительство флота под инвестквоты. Сегодня на это отводится максимум пять лет – этот срок можно продлить по согласованию с властями, но не большем чем на год. О необходимости расширения временных рамок заявляли и представители рыбной промышленности. Это решение, которое важно прежде всего для самих верфей, не укладывающихся в график при выполнении заказов, обратили ранее внимание участники конференции Fishnews.

Борис Кабаков также сообщил, что в ведомстве оценивали перспективы второго этапа программы инвестиционных квот. Если вторая волна в части строительства судов будет, то нужно рассматривать ее сроки с 2024-2025 гг., отметил представитель Минпромторга.

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Fishnews

  • Директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Борис КАБАКОВ
  • Перспективы инвестиционных квот обсудили на круглом столе
  • Перспективы инвестиционных квот обсудили на круглом столе
  • Перспективы инвестиционных квот обсудили на круглом столе
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