Право на добычу кальмара и налима в Атлантике вновь выставили на торги

Доли квот на вылов кальмара-иллекса и белого налима в районе регулирования НАФО опять выставлены на аукцион. После очередной неудачи торгов стартовые цены лотов вновь снижены.

Организатор торгов — Росрыболовство, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, к продаже предлагаются 36 долей квот добычи в Атлантике, в районе регулирования НАФО: 29 — кальмара и 7 — налима.

Как и на предшествующих торгах, начальные цены лотов установлены с очередной 10-процентной скидкой. Так, доля в 3,448% кальмара предлагается со стартом в 2,515 млн рублей; а доля в 14,3% налима — 415 тыс. рублей.

Заявки принимаются до 15 ноября, аукцион предполагается провести 22 ноября в Москве. Доли квот предоставляются на 15 лет.

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