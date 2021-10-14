Для агрострахования с господдержкой выпустили еще один приказ

Минсельхоз утвердил методику расчета предельных размеров ставок для расчета размера субсидий при сельхозстраховании с господдержкой. Документ распространяется в том числе на товарную аквакультуру.

Методика расчета предельных размеров ставок определена приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 8 сентября 2021 г. № 613. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, господдержку сельскохозяйственного страхования на товарную аквакультуру распространили в 2019 г. Субсидирование призвано сгладить для производителей риски потери урожая из-за заразных болезней рыб, природных катаклизмов и т.д. План сельсхозстрахования на 2022 г. утвержден приказом Минсельхоза от 8 сентября 2021 г. № 615.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews