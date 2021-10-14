Совместные исследования России и Норвегии обеспечили прогноз по мойве

Российско-норвежская ежегодная съемка в Баренцевом море позволила специалистам собрать информацию о состоянии промысловых запасов. В восточной части моря значительно увеличилась биомасса мойвы, камбал и пикши.

Напомним, со стороны РФ в съемке участвовало научно-исследовательское судно «Вильнюс». Оно работало в восточной части Баренцева моря, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

На акватории съемки учтенная биомасса мойвы более чем втрое превышала уровень прошлого года (и в 21 раз уровень 2019 г.). Это позволило совместной с норвежскими исследователями рабочей группе по оценке запаса мойвы рекомендовать общий допустимый улов этой рыбы на 2022 г. в 70 тыс. тонн, 40% из которых придется на долю России. Напомним, что промысел мойвы с 2019 г. не ведется.

Работы также показали значительное увеличение численности и биомассы морской камбалы, камбалы-ерша и пикши. Несколько снизились индексы численности черного палтуса и окуня-клювача.

На акватории съемки обнаружены более плотные скопления северной креветки. По предварительным данным, ее учетные уловы остались близкими к прошлогоднему уровню, что свидетельствует о стабильном состоянии запаса этого вида.

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