Борис Невзоров призвал отказаться от дальнейшего передела квот

Нужно выступать против второго этапа инвестиционных квот, заявил сенатор от Камчатки Борис Невзоров на круглом столе в Совете Федерации. По мнению парламентария, во введении этого механизма не было никакой реальной необходимости.

Напомним, что на круглом столе в Совете Федерации рассматривалось возможное влияние продолжения программы инвестиционных квот на отрасль и территории. В обсуждении участвовали сенаторы, региональные власти, руководство рыбопромышленных ассоциаций, сообщает корреспондент Fishnews.

В основном говорилось о возможных параметрах дальнейшего распределения инвестквот. Но были и те, кто предложил подумать, а нужен ли вообще второй этап?

«Все инвестиционные квоты — это был придуманный механизм для передела ресурсной базы», — заявил член Совета Федерации Борис Невзоров. Под обоснование этих изменений, по мнению сенатора, подвели необходимость развития глубокой переработки, однако много такой продукции выпускалось и раньше.

В результате 20% объемов для промысла отобрали в том числе у небольших предприятий, которые не имели возможности вложиться в строительство крупных судов. «Сейчас еще собираются 20% отобрать. Что останется у тех, у которых уже и так отобрали? Останется еще меньше», — заявил парламентарий.

Но самое главное, подчеркнул он, не учитывается влияние на сырьевую базу. Раньше крупнотоннажный флот строился для работы в больших экспедициях, на промысел в Охотском, Беринговом морях действовали ограничения, заявил сенатор. «А теперь таких монстров строят. И через пять лет рыбы не будет!» — предостерег он.

И до введения квот под инвестциии рыбаки осваивали разрешенные для промысла объемы и просили увеличения общего допустимого улова. Судов хватало, а те предприятия, которым нужен был новый флот, его заказывали, заявил сенатор от Камчатки.

По словам Бориса Невзорова, еще можно понять стимулирование строительства береговых заводов: каждое рабочее место на берегу дает 7-8 дополнительных рабочих мест, но с флотом другая ситуация.

«Поэтому надо очень осторожно подходить. И нельзя допускать, чтобы второй этап инвестиционной программы прошел. Нужно выступать против», — резюмировал парламентарий.

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