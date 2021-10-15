Промысел китов в России предложено запретить на уровне закона

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете промысла китов, дельфинов и морских свиней. Документ предусматривает внесение соответствующих поправок в законы о рыболовстве и об исключительной экономзоне РФ.

На рассмотрение Госдумы законопроект внесло правительство после одобрения правкомиссии по законопроектной деятельности, сообщает корреспондент Fishnews. Проект был подготовлен в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина от 20 февраля 2019 г.

Документ предполагает введение запрета на вылов в режиме промышленного и прибрежного рыболовства дельфинов, китов и морских свиней (млекопитающие отряда Cetacea — из кода ТН ВЭД ЕАЭС 01061200). Кроме того, правительство может установить более строгие режимы ограничения или регулирования рыболовства морских млекопитающих в исключительной экономической зоне России вплоть до запрещения вылова отдельных видов.

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин отметил, что законопроект поддержали 77 регионов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews