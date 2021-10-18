Рыбаки пытаются вернуть государству миллиардные долги

Рыболовецкие компании Сахалинской области привлекли более 7 млрд рублей, чтобы избежать банкротства и продолжить вести законный промысел. Деньги на расчетных счетах, но следственные органы не снимают аресты с них, поэтому платежи не могут дойти до бюджета. Оправдывать происходящее нормами права больше невозможно, уверены рыбаки.

По информации «Ведомостей», межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) по управлению долгом известила руководство рыбопромышленных компаний «Аквамарин», «Севрыбфлот» и «Приморская рыболовная компания» (ПРК) о наличии крупной задолженности. Чтобы избежать банкротства, им требуется погасить общий долг, который с учетом штрафов и пеней составляет около 7 млрд рублей.

Эта сумма рассчитана на группу из пяти компаний, в которую помимо указанных предприятий налоговое ведомство включило и таких крупных добытчиков краба, как «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс» (КУК).

Повышенное внимание госорганов к этим компаниям возникло на фоне расследования уголовного дела в отношении Олега Кана, которого считают фактическим бенефициаром указанных фирм, отмечает федеральное деловое издание. Сам бизнесмен в интервью «Ведомостям» ранее подтвердил, что был основателем бизнеса по добыче краба (компании «КУК» и «Монерон» вплоть до 2019 г. были крупнейшими добытчиками краба на Дальнем Востоке), но уже несколько лет не имеет к ним отношения. Остальные же из перечисленных предприятий специализируются на добыче терпуга, окуня, креветки и трубача.

В 2020 г. компаниям выдвинули обвинение в уклонении от уплаты налогов и неправомерном использовании Единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН): налоговая сочла все пять фирм единым хозяйствующим субъектом, общая численность работников которого в итоге превысила 300 человек. Дело о налогах было объединено с делами в отношении Олега Кана.

Сами предприятия с выводами налоговиков и следственных органов не согласны. Как сообщает корреспондент Fishnews, в свою защиту они готовы предоставить не только доводы юристов, но и результаты экспертизы Финансового университета при правительстве, который не нашел ни одного критерия отнесения компаний к группе. Однако на тот момент важнее было не допустить банкротства предприятий и сохранить рабочие места в море и на берегу, отмечают в самих компаниях.

«Мы согласились выполнить предъявленные условия, потому что «так надо»: решили создать обстоятельства, при которых на законных основаниях были бы сняты все налоговые претензии», — заявил Fishnews представитель «Приморской рыболовной компании».

Руководство предприятий, экипажи судов и работники береговых подразделений направили все усилия на погашение предъявленного государством долга. Несмотря на арестованные счета, компании нашли возможность продолжать работу на промысле, производить продукцию и выполнять контрактные обязательства по поставкам российским и иностранным контрагентам.

Ситуацию серьезно осложняли ограничения, введенные Китаем и другими странами-импортерами в условиях пандемии, трудности с логистикой внутри страны, конъюнктура рынка. Но с каждым покупателем велась кропотливая работа: переговоры о досрочной оплате продукции, предоставлении коммерческого займа для выплаты заработной платы работникам рыбацких предприятий и т.д.

Не обошлось без серьезных потерь. На протяжении нескольких лет рыбопромышленные предприятия оказывали спонсорскую поддержку детскому учебно-тренировочному комплексу международного уровня «Восток», но в этом году были вынуждены сократить все расходы. Из-за недостатка финансирования спортивно-оздоровительный комплекс прекратил работу.

К 17 августа компаниям удалось аккумулировать сумму, даже превышающую размер общего долга. Более 7 млрд рублей были переведены на счета, на которые ранее в рамках уголовного дела был наложен арест. Для исполнения требований ФНС было направлено ходатайство следователю. Однако снятия ареста ни в отведенный по закону трехдневный срок, ни позже не последовало.

Не помогла разобраться в ситуации и Генпрокуратура, куда рыбаки обратились с коллективной жалобой: оттуда обращение вернулось в Следственный комитет, сообщают «Ведомости».

В итоге компании «оказались в правовой ловушке»: денег на счетах достаточно, но банки не могут списать долг из-за ареста счетов по уголовному делу по налогам, пояснила федеральному изданию юрист КУКа Галина Кузнецова. По ее словам, это является нарушением части 9 статьи 115 УПК, согласно которой следователь должен специальным постановлением отменить арест, если в этой мере отпала необходимость. А она отпала, поскольку компании погасили долг, который осталось лишь списать.

Стоит добавить, что долг рыбопромышленных компаний перед государством продолжает ежедневно расти за счет пени – за месяц выходит порядка 70 млн рублей.

Уверенность рыбацких коллективов, что своими силами они смогут исправить ситуацию, выполнив поставленные государством условия, придавала стимул работать. Сейчас людям психологически и морально тяжело убеждаться в том, что истинные причины происходящего все-таки лежат за пределами закона.

«Возможно, никто просто не предполагал, что мы сможем выполнить поставленные условия и заработать необходимую сумму, — выразил общее мнение своих коллег представитель компании «ПРК» в комментарии для Fishnews. — Конечно, сейчас в воздухе повисла масса вопросов. И у рыбацких коллективов, и у российских и иностранных компаний-контрагентов. Когда стало очевидно, что дело не в деньгах и не в интересах государства, выводы каждый сделал самостоятельно.

Честно говоря, никому до последнего не верилось, что такое возможно: на счетах лежат миллиарды для государственного бюджета, но эти деньги государству, оказывается, не нужны. Значит, возможно и так».

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