«Русский краб» прибавил в экспорте

К началу октября группа компаний «Русский краб» освоила свои квоты на 79%. При этом добытчики краба усилили присутствие на зарубежных рынках — успехи «Русского краба» отмечены национальной премией.

Уровень освоения квот к концу сентября соответствует показателю за аналогичный период 2020 г. «Компания сохраняет лидерство по объему вылова среди крабодобытчиков региона, ее показатель на отчетную дату достиг 9,9 тыс. тонн», — рассказали Fishnews в пресс-службе «Русского краба».

Продолжается строительство судов на отечественных верфях в рамках механизма квоты под инвестиции. На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в июле состоялась закладка киля четвертого из семи судов серии 5712LS, предназначенных для добычи и перевозки живого краба, в августе выполнена резка металла на пятое судно. На Окской судоверфи формируют корпусы трех краболовов-процессоров серии 5712P.

Группа компаний представила данные и о поставках на внешние рынки. В январе-сентябре экспортировано 6,85 тыс. тонн продукции. Это на 8% больше, чем за тот же период 2020 г. В общероссийском экспорте краба доля группы компаний выросла до 14% (+1 п.п. к показателю за девять месяцев 2020 г.).

«Наиболее емкими рынками для компании остаются Китай по живой продукции и США — по варено-мороженой. С начала года объем поставок в эти страны составил 3,4 тыс. тонн и 2,1 тыс. тонн краба соответственно. Высокая потребительская способность этих стран-импортеров оказывает значительное влияние на ситуацию на рынке премиальных крабов и повышает спрос на российский деликатес на других рынках. В частности, японские покупатели в этом году в пять раз увеличили импорт нашей продукции», — рассказал советник генерального директора по коммерческой деятельности и маркетингу ГК «Русский Краб» Владимир Тулупов.

«Русский краб» стал одним из победителей Всероссийского конкурса «Экспортер года» — эта премия учреждена правительством для поддержки развития внешней торговли. По данным организаторов, в 2021 г. в конкурсе участвовали 1,8 тыс. российских компаний.

Продукция поставляется в Китай, Южную Корею, Японию, США и Евросоюз. По итогам 2020 г. общий объем поставок вырос в четыре раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г.

В общероссийских поставках в Китай группе «Русский краб» принадлежит более 20% (+8,4 п.п. к уровню 2019 г.), в Южную Корею 13% (+7,7 п.п.). В США, на рынок которых компания вышла с основными объемами варено-мороженой продукции во второй половине прошлого года, ее доля в общенациональном экспорте составила 12%.

«Победа в конкурсе «Экспортер года» укрепила нашу уверенность в том, что успех на международных рынках требует инвестиций в производство и работы над качеством. Вложения в современное оборудование, модернизацию флота и технологии обеспечили нам преимущественные возможности для повышения качества продукции. Экспертное признание проделанной работы, безусловно, ценно и служит отличной мотивацией для команды нашей молодой компании», — прокомментировал генеральный директор ГК «Русский краб» Александр Сапожников.

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