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Федеральное агентство по рыболовству объявило об аукционе по продаже долей квот семги, палтусов, кальмара и других объектов

Росрыболовство наметило большой аукцион в декабре

Федеральное агентство по рыболовству объявило об аукционе по продаже долей квот семги, палтусов, кальмара и других объектов. Всего выставлены 32 лота на Северном, Дальневосточном бассейне и в районах действия международных договоров. Заявки принимаются до 13 декабря.

Извещение опубликовано на сайте torgi.gov.ru и на сайте Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Лимиты предназначены для промышленного и (или) прибрежного рыболовства.

На Северном бассейне к продаже предлагаются 17 долей квот атлантического лосося (семги) в Балтийском море (16 долей по 5,882% и одна в 5,888%) по стартовой цене около 317 тыс. рублей за лот. Также продаются пять долей квот семги в Финском заливе — четыре по 14,3% и одна в 14,2% — со стартовой стоимостью 201 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно.

Для Дальнего Востока на торги выставлены семь разных долей квот: 0,513% трубачей в Западно-Сахалинской подзоне (начальная стоимость — 146 тыс. рублей), 3,23% палтусов в Северо-Курильской зоне (79 тыс. рублей), 0,04% минтая в Петропавловско-Командорской подзоне (824 тыс. рублей), 0,052% камбал в Петропавловско-Командорской подзоне (742 рубля), 1,304% командорского кальмара в Южно-Курильской зоне (847 тыс. рублей), 1,281% гребенчатой креветки в Западно-Сахалинской подзоне (594 тыс. рублей), 0,286% терпугов в Карагинской подзоне (31 тыс. рублей).

В зонах действия международных договоров РФ продаются три доли квот. Это 0,13% пикши в районе регулирования Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству с начальной ценой 47,8 млн рублей, 0,036% трески также в районе регулирования СРНК с начальной стоимостью 74,7 млн рублей и 0,132% окуня в районе регулирования Конвенции о рыболовстве в Северо-Восточной части Атлантического океана (НЕАФК), стартовая цена по этому лоту составляет 9 млн рублей.

Доли квот в Балтийском море и Финском заливе предоставляются на 15 лет, остальные — до 31 декабря 2033 г. Аукцион предполагается провести 16-17 декабря в Москве.

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