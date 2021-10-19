Совет Федерации продолжит работать по рыболовным участкам

Сенаторы рассмотрят вопрос о том, чтобы обеспечить для добросовестных пользователей рыболовных участков преимущественное право на дальнейшую работу, сообщил председатель профильного комитета Совета Федерации Алексей Майоров.

Вопрос использования участков для промысла подняли на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию представители Камчатки.

Особое место в рыбном бизнесе края занимает промысел лосося, право на его добычу как раз и предоставляется через закрепление за предприятиями рыболовных участков. На РЛУ осваиваются и другие виды водных биоресурсов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, первый зампред Законодательного собрания Камчатского края Андрей Копылов напомнил о резонансном законопроекте по электронным торгам в рыбной отрасли. Представители отрасли заявили о том, что предложенные формулировки проекта создают угрозу отправления всех РЛУ на аукционы, когда не будут учитываться опыт и результаты работы нынешних пользователей.

На проблему указывала, напомним, не только Камчатка, но и другие регионы. О рисках заявлял Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

«По общему мнению, поправки направлены не на поддержку конкуренции в рыбной отрасли и снижение стоимости рыбопродукции для населения, а на передел доступа к осуществлению рыболовства в пользу новых участников», — заявил Андрей Копылов.

Он попросил сенаторов дополнить проект изменений закона о рыболовстве нормой о предоставлении добросовестным пользователям преимущественного права на заключение договора пользования рыболовным участком на новый срок без торгов.

Законопроект об электронных торгах в рыбной отрасли Госдума должна была рассматривать в третьем чтении еще в апреле, но после дискуссий и выступлений бизнеса с принятием поправок решили не торопиться.

Сейчас Дума прислала коллегам из Совета Федерации новый вариант этого законопроекта — аукционов там нет, заверил Алексей Майоров. Он пообещал, что на площадке Совета Федерации будет продолжена работа над вопросами преимущественного права для добросовестных пользователей участков.

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