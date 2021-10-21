Южная Корея провела рыбопромышленную онлайн-выставку

В Республике Корея в формате онлайн прошла выставка для поставщиков и оптовых покупателей рыбы и морепродуктов. В переговорах приняли участие 70 южнокорейских производителей и более 200 иностранных компаний.

Задачей организаторов была помощь корейским экспортерам рыбы и морепродуктов в условиях пандемии коронавируса, отмечает «Хёндэ хэян» — отраслевое издание, посвященное проблемам рыболовства. На онлайн-конференции действовали четыре постоянных зала: бренда K-FISH, замороженной продукции, продуктов рыбопереработки и зал водорослей. Было представлено более 900 видов продукции.

Особенностью выставки стало широкое использование переговоров в формате «один на один». Продавцы и покупатели знакомились с ассортиментом продукции и договаривались о конкретных поставках товарных партий, сообщает корреспондент Fishnews.

В B2B-переговорах помимо корейских поставщиков участвовали компании из США, Японии, Китая, Тайваня, Таиланда, Вьетнама, Малайзии, Австралии, Европы. Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи организовало для участников синхронный перевод на восьми языках. Кроме этого, ведомство обеспечило заблаговременную отправку образцов продукции заинтересованным покупателями, а также изготовление рекламных материалов. Выставку анонсировали более 80 каналов в 14 странах.

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