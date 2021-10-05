Квоты предложили обсуждать на экспертном совете

Участники заседаний общественных советов при ФАС и Росрыболовстве поддержали идею возобновления работы профильного экспертного совета при антимонопольной службе. На этой площадке можно было бы обсуждать тонкие вопросы распределения квот, заявили в федеральной службе.

Напомним, что общественные советы при Росрыболовстве и Федеральной антимонопольной службе на совместном заседании 4 октября обсудили перспективы принципов распределения квот на вылов. ФАС предлагает перейти к аукционам после завершения срока действия нынешних договоров (это 2033 г.), причем обеспечить определенные преимущества для уже работающих предприятий.

Председатель Общественного совета при Росрыболовстве, президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил как позитивный момент исключение пункта о регулярном перераспределении квот на аукционах из дорожной карты по развитию конкуренции. Для всесторонней проработки нормативных правовых актов и правоприменения важно возобновить работу экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса, подчеркнул Герман Зверев. За дальнейший диалог на этой площадке выступили и другие члены Общественного совета при Росрыболовстве, сообщает корреспондент Fishnews.

В антимонопольном ведомстве обратили внимание, что условия, на которых стороны заключали договоры на квоты, должны сохраняться на весь период действия соглашений. Все остальное будет являться некой дискриминацией, заявил замглавы ФАС Геннадий Магазинов.

Член Общественного совета при Росрыболовстве, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков отметил, что позиция по соблюдению условий очень импонирует бизнесу, но хочется понять, как это соотносится с выставлением на аукцион в ближайшей перспективе остатков крабовых квот и 100% объемов по другим валютоемким объектам.

Такие вопросы как раз и можно было бы обсуждать на экспертном совете, прокомментировал Геннадий Магазинов, поддержав возобновление работы этой площадки.

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