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В частности, из объемов рекомендуемого вылова в прилов планируют перевести пресноводного окуня в Куршском и Калининградском заливах

«Неодуемым» видам предлагают прилов вместо перелова

Росрыболовство предложило рыбакам совместно с наукой рассмотреть возможность перевода ряда неквотируемых объектов промысла в прилов. Это поможет решить проблему с превышением рекомендованного вылова и досрочным закрытием промысла.

Механизм регулирования промысла водных биоресурсов, для которых не устанавливается общий допустимый улов, не всегда срабатывает эффективно, отметили участники заседания правления Союза рыболовецких колхозов России (Росрыбколхозсоюз). В этом году хорошие уловы пресноводного окуня в Куршском и Калининградском заливах обернулись проблемой для рыбаков из-за слишком быстрого освоения рекомендованных к вылову объемов.

В начале июня Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) отклонил предложения Атлантического филиала по корректировке этих объемов, но к тому времени освоение уже превысило 100% и промысел был закрыт. В результате во время осенней путины рыбакам пришлось буквально выбрасывать окуня из уловов.

«На сегодняшний день мы порядка 30 тонн выбросили в воду. Мало того, что его выбросили, он уже неживой и загадит и без того гипертрофный водоем, так этот водоем еще и международный. И литовская сторона, которая вместе с нами эксплуатирует там запасы, на это очень нехорошо смотрит», — пожаловался председатель правления Калининградского рыбакколхозсоюза Олег Твердохлеб.

Он отметил, что окунь в регионе ловится неравномерно и в основном как прилов, хотя во время весенней путины его доля в улове иногда может достигать 80%.

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов признал, что проблемы с превышением рекомендованных выловов возникают не первый год. Этот вопрос уже рассматривался на отдельном совещании с анализом перечня объектов промысла и регионов, где уловы «неодуемых» видов регулярно не укладываются в утвержденные объемы.

Ведомство видит задачей отладку работы между филиалами ВНИРО, головным институтом и Росрыболовством, чтобы материалы, обосновывающие увеличение объемов возможного вылова, поступали и рассматривались как можно быстрее. Кроме того, рекомендации науки должны соответствовать реальному состоянию запасов.

«При рассмотрении на следующий год материалов по рекомендованному вылову мы остановились на тех объектах, которые были наиболее проблемными. Поручено еще раз рассмотреть эти материалы и, по возможности, обосновать все-таки более высокие объемы», — рассказал Василий Соколов, добавив, что по окуню рекомендованный вылов на следующий год увеличится в полтора раза.

По словам замглавы Росрыболовства, по некоторым видам водных биоресурсов нет смысла устанавливать рекомендованный вылов, особенно если их спецпромысел не ведется. Такие объекты промысла целесообразнее добывать как прилов, а его процент — в сторону увеличения — можно скорректировать в правилах рыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Василий Соколов предложил рыбакам совместно с наукой на местах обсудить, какие виды стоит перевести из рекомендованного вылова в прилов, и подготовить соответствующие предложения.

«Готовы по этим вещам отработать, — отметил представитель федерального агентства. — Это точно надо сделать, потому что беспорядок здесь большой. Хочу сказать, что нас тоже не устраивает то количество приказов по закрытию промысла, которое регулярно издается из года в год. Давайте прямо по субъектам отработаем, в том числе по Калининграду, чтобы предметно посмотрели. Если можно что-то перевести в прилов, давайте переведем и установим нормальный процент. И вам не надо будет бегать от рыбы и переставлять орудия лова».

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