Росрыбколхозсоюз оценил результаты годовой работы

Проблемы «прибрежки», инвестквоты, распределение рыболовных участков, корректировка правил рыболовства и налоговая реформа — далеко не весь перечень вопросов, которыми за последний год занимался Росрыбколхозсоюз.

Союз рыболовецких колхозов России (Росрыбколхозсоюз) традиционно подвел итоги годовой работы на заседании правления 20 октября. Как сообщает корреспондент Fishnews, участники встречи заслушали и утвердили отчет, признав деятельность аппарата союза удовлетворительной.

Председатель правления Андрей Ануфриев отметил, что многие важные для отрасли вопросы рассматриваются уже несколько лет. Среди них — изменения в Налоговый кодекс, приказ о минимальном составе экипажа судов, инвестиционные квоты.

За прошедший год работа велась, в том числе на площадках Госдумы, Совета Федерации, Минсельхоза, Росрыболовства и других ведомств, во взаимодействии с отраслевыми ассоциациями и администрациями прибрежных регионов. Росрыбколхозсоюз участвовал в обсуждении законопроекта о рыболовных участках, который предусматривал проведение электронных торгов и был возвращен на доработку буквально на пороге третьего чтения.

Большой резонанс получила ситуация с прибрежным рыболовством. Закон, разрешающий спор о возможности первичной обработки уловов на борту рыбопромысловых судов, был принят в начале июля 2021 г. А майский приказ Минсельхоза по правилам рыболовства для того же Северного бассейна пришлось срочно корректировать из-за отсутствия положений, которые позволяли рыбакам вести учет уловов с использованием норм выхода рыбной продукции.

В этом году с новой силой разгорелось обсуждение второго этапа инвестквот. Росрыбколхозсоюз придерживается позиции, что без проведения тщательного экономического анализа и оценки результатов программы первого этапа инвестквот по строительству судов и рыбоперерабатывающих предприятий осуществлять реализацию второго этапа преждевременно.

Руководство объединения также направило в правительство обращение , в котором указало на необходимость сохранить ресурсное обеспечение рыболовецких предприятий колхозной системы при новом выделении инвестквот. Аналогичное предложение было высказано на круглом столе в профильном комитете Совета Федерации 12 октября.

В октябре в Госдуму был внесен проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий повышение ставок сбора за пользование водными биоресурсами. При этом льготная ставка 15% для градо- и поселкообразующих организаций будет действовать только до 2025 г.

«Мы продолжим работу над тем, чтобы льгота 15% была не только для градообразующих предприятий, но и для рыболовецких колхозов и артелей, как это было прописано в поручениях президента», — пообещал Андрей Ануфриев.

Росрыбколхозсоюз продолжает следить за подготовкой изменений и дополнений в проект приказа Минтранса «Об утверждении положения о выдаче капитаном морского порта свидетельства о минимальном составе экипажа судна». В июле 2021 г. Росрыболовство направило в Минтранс перечень замечаний, согласованных с рыбацким сообществом. По информации союза, эти документы находятся на рассмотрении и согласовываются в департаментах министерства.

«Мы просим максимально ускорить выход этого приказа. Но чтобы он вышел с учетом тех мнений, которые ранее нами подавались, чтобы должности, которые мы предлагаем к включению в этот приказ, были сохранены. Нужен не просто приказ, а в той редакции, в которой он пригодится рыбакам. Вот главная задача», — подчеркнул председатель правления Калининградского рыбакколхозсоюза Олег Твердохлеб.

Члены союза также обсудили проблемы с корректировкой разрешенных к вылову объемов «неодуемых» объектов промысла и вопросы рыбохозяйственной мелиорации на водоемах Калининградской области. Кроме того, участники заседания утвердили Виктора Чабанова в должности зампредседателя правления Росрыбколхозсоюза и внесли изменения в состав правления.

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