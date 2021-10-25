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Руководитель Дальневосточного таможенного управления Юрий ЛАДЫГИН

Таможня планирует укрепляться в электронной сфере

На следующий год предполагается полностью заменить ряд программных продуктов, рассказал руководитель Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин. При этом будет совершенствоваться и система управления рисками.

В этом году Федеральная таможенная служба отмечает 30 лет с момента создания, сообщает корреспондент Fishnews. За это время деятельность ведомства поменялась кардинальным образом, отметил начальник ДВТУ Юрий Ладыгин на пресс-конференции по случаю юбилея и Дня таможенника.

«Появились такие направления, как взыскание таможенных платежей, контроль таможенной стоимости, запреты и ограничения, валютный контроль, многие-многие другие. Родилась таможенная статистика, которая стала основой государственной статистики внешней торговли Российской Федерации», — напомнил глава управления.

В рекордно короткие сроки нашей стране удалось внедрить оформление товаров с грузовой таможенной декларацией. В дальнейшем большим событием стал переход на электронное декларирование. В результате реформы на Дальнем Востоке созданы два центра электронного декларирования — Владивостокский (занимается товарами, перевозимыми водным транспортом) и Дальневосточный.

Около 82% деклараций в зоне деятельности ДВТУ регистрируется автоматически, в автоматическом режиме выпускается каждая пятая товарная партия. То есть человек только видит, что декларация выпущена — товар можно забирать, рассказал Юрий Ладыгин. По безрисковым товарным партиям на выпуск товара уходит около 1,5 часа. Более 65% деклараций на товары выпускается в течение четырех часов с момента регистрации. Не позднее дня, следующего за днем регистрации, — около 90% деклараций.

Таможенные органы идут по пути дальнейшего усовершенствования, сообщил глава ДВТУ. В ближайшей перспективе планируется заменить ряд программных продуктов. Такие изменения должны помочь и участникам ВЭД, и сотрудникам таможенных органов.

«Полагаю, что это позволит получать всю информацию на этапе прибытия, использовать эту информацию при подаче транзитной декларации и таможенной декларации на товары», — объяснил руководитель Дальневосточного таможенного управления. Будет создана более совершенная система управления рисками, добавил он.

«Я полагаю, полное внедрение этой системы, новой системы АИСТ, состоится до конца будущего года, может быть, к середине этого года. Отдельные элементы внедряются», — сообщил Юрий Ладыгин.

Он напомнил о цели, определенной стратегией развития таможенных органов: работа таможни не должны быть заметна для добросовестного бизнеса.

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