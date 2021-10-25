«Арктические» преференции КМНС вновь попытаются пройти Госдуму

Собрание депутатов Ненецкого автономного округа повторно направило в Госдуму законопроект по расширению «арктических» преференций на общины коренных народов и потребкооперативы. Правительство РФ эту инициативу не поддерживает.

Напомним, законодательная инициатива депутатов НАО впервые была внесена на рассмотрение Госдумы в июне. Предлагается прописать в законодательстве возможность предоставления статуса резидента Арктической зоны общинам коренных народов и организациям потребкооперации.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по рекомендации правового управления аппарата Госдумы комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству ГД вернул законопроект в Собрание депутатов НАО. Это решение мотивировалось тем, что поправки предполагали частичное освобождение налогоплательщиков от уплаты налога и потому могли быть внесены в Госдуму только при наличии заключения правительства.

Сейчас законопроект поступил в ГД повторно, уже с приложенным отрицательным заключением правительства. В документе указано на отсутствие расчетов объемов выпадающих доходов от увеличения числа льготников. Кроме того, авторы заключения отметили, что преференции резидентов Арктической зоны направлены на поддержку инвестиций, в то время как «общины коренных малочисленных народов и сельскохозяйственные потребительские кооперативы создаются не в целях осуществления предпринимательской деятельности, в том числе инвестиционной».

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