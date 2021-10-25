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Свежепойманный минтай

Сколько разрешено поймать минтая

Общий допустимый улов минтая на 2022 г. составляет 1,927 млн тонн — это суммарный показатель по всему Дальневосточному бассейну. В ряде районов разрешенные объемы сократились, в ряде — выросли.

Напомним, что Министерство сельского хозяйства приказом от 19 октября 2021 г. № 711 установило общий допустимый улов на 2022 г.

Минтая в северной части Охотского моря разрешено добыть 956 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews. Это несколько меньше, чем ОДУ нынешнего года, — 1,06 млн тонн. Разрешенные к освоению объемы снизились во всех трех подзонах и составляют: в Северо-Охотоморской подзоне — 344,2 тыс. тонн, в Западно-Камчатской — 344,2 тыс. тонн, в Камчатско-Курильской — 267,6 тыс. тонн. В Восточно-Сахалинской подзоне ОДУ также уступает общей квоте 2021 г. — 122,7 тыс. тонн против 126,1 тыс. тонн.

В Западно-Беринговорской подзоне, по мнению специалистов, можно добыть 409,7 тыс. тонн (ОДУ на 2021 г. — 415 тыс. тонн). Вырос ОДУ в Карагинской подзоне — до 60,7 тыс. тонн против 22,5 тыс. тонн в нынешнем году, в Петропавловско-Командорской — снизился до 74,8 тыс. тонн против 82,8 тыс. тонн в 2021 г.

В Южно-Курильской зоне можно поймать 135 тыс. тонн (в этом году — 116,7 тыс. тонн), в Северо-Курильской — 93,4 тыс. тонн (в нынешнем году показатель больше — 103,3 тыс. тонн).

В подзоне Приморье ОДУ уступает допустимому улову нынешнего года — 20,7 тыс. тонн против 23,2 тыс. тонн. В Западно-Сахалинской подзоне показатель вырос с 4 тыс. тонн в 2021 г. до 11,8 тыс. тонн в 2022 г.

В Чукотском море и Чукотской зоне общий допустимый улов остался без изменений — 37,2 тыс. тонн и 5 тыс. тонн соответственно.

Напомним, что ОДУ определяет, сколько можно добыть в рамках разных видов рыболовства. Затем он распределяется по видам квот, после чего — в случае с промыслом — Росрыболовство выпускает приказы о наделении объемами пользователей.

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