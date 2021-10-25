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Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вячеслав Бычков: Наблюдателям на промысле необходим правовой статус

Практика использования наблюдателей на рыбном промысле существует давно. Однако она не имеет нормативно-правовой базы, пришло время эту базу создать, считает представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

Этот вопрос обсуждали участники первой Всероссийской конференция наблюдателей на промысле, прошедшей в Атлантическом филиале ВНИРО. По итогам мероприятия своим мнением об услышанном Вячеслав Бычков поделился с Fishnews.

«Наша система наблюдений на промысле отличается от схожих институций некоторых других стран и международных организаций по регулированию рыболовства. Можно привести ряд примеров, когда пребывание наблюдателя на борту во время промысла обязательно. Не возьмусь судить, насколько такое требование оправданно и целесообразно. В России такого правила нет. Более того, в нормативно-правовых документах у нас статус наблюдателя просто не прописан», — отметил представитель АЯП.

Собеседник Fishnews обратил внимание, что понимание нужности наблюдателей на борту есть как у рыбаков, так и науки. «Практика использования наблюдателей де-факто существует давно, она устоялась, и никто ее не оспаривает. Но все строится не на нормативно-правовой базе, а на двусторонних договоренностях на обоюдовыгодных условиях. Участники конференции пришли к пониманию, что нужна легализация института наблюдателей на промысле в национальном законодательстве, и это пожелание нашло отражение в проекте резолюции конференции», — рассказал Вячеслав Бычков.

«По-моему, предприятия АЯП на сегодня единственные, у кого есть официальный внутренний документ ‒‒ «Положение о наблюдателях на промысловых судах рыбохозяйственных предприятий — членов ассоциации». Это обязательный документ для всех наших судов», — сообщил Вячеслав Бычков.

Благодаря этому документы, наблюдатели на судах предприятий — членов ассоциации имеют правовой статус. Они облечены определенными обязанностями и в то же время наделены достаточно широкими правами.

«У нас нет нареканий по этому документу. Мы считаем его полезным, нужным, важным», — подчеркнул представитель АЯП.

Текст полностью читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

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