Для хранения рыбы прибавилось площадок
Группа компаний «Антей» запустила в Магадане холодильный комплекс. Современную площадку планируется использовать для хранения продукции как самого холдинга, так и сторонних организаций. Это позволит оптимизировать логистику, отметили в «Антее».
Холдинг «Антей», специализирующийся на промысле крабов и рыбы, запустил логистический проект. Холодильник, рассчитанный на 1 тыс. тонн единовременного хранения, готов принимать продукцию в порту Магадана.
Ограничения в связи с пандемией изменили ситуацию в логистике, новые холодильные мощности должны помочь в сокращении затрат при транспортировке пищевой продукции, рассказали Fishnews в «Антее». Хранить на холодильнике готовы не только рыбу, но и другую «пищевку».
Холодильник включает в себя четыре автономные камеры. Морозильные установки поддерживают температуру до -30°C. Есть возможности для дополнительной рассортировки грузов по контрагентам, отметил замдиректора по производству ГК «Антей» Алексей Петренко.
«Холодильник построен по современным технологиям», — добавил он. Сейчас новая площадка прошла аттестацию для поставок продукции на рынки разных стран. Это в том числе основные покупатели российской рыбы и морепродуктов — Евросоюз, Южная Корея, Китай, Япония.
Напомним, что федеральные и областные власти заявили о планах по реконструкции рыбного терминала Магаданского морского порта.
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Fishnews