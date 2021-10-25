Для хранения рыбы прибавилось площадок

Группа компаний «Антей» запустила в Магадане холодильный комплекс. Современную площадку планируется использовать для хранения продукции как самого холдинга, так и сторонних организаций. Это позволит оптимизировать логистику, отметили в «Антее».

Холдинг «Антей», специализирующийся на промысле крабов и рыбы, запустил логистический проект. Холодильник, рассчитанный на 1 тыс. тонн единовременного хранения, готов принимать продукцию в порту Магадана.

Ограничения в связи с пандемией изменили ситуацию в логистике, новые холодильные мощности должны помочь в сокращении затрат при транспортировке пищевой продукции, рассказали Fishnews в «Антее». Хранить на холодильнике готовы не только рыбу, но и другую «пищевку».

Холодильник включает в себя четыре автономные камеры. Морозильные установки поддерживают температуру до -30°C. Есть возможности для дополнительной рассортировки грузов по контрагентам, отметил замдиректора по производству ГК «Антей» Алексей Петренко.

«Холодильник построен по современным технологиям», — добавил он. Сейчас новая площадка прошла аттестацию для поставок продукции на рынки разных стран. Это в том числе основные покупатели российской рыбы и морепродуктов — Евросоюз, Южная Корея, Китай, Япония.

Напомним, что федеральные и областные власти заявили о планах по реконструкции рыбного терминала Магаданского морского порта.

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