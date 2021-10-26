Правительство и РАН актуализируют рекомендации по питанию

Президент дал ряд поручений в сфере обеспечения качества и безопасности пищевой продукции. Так, планируется актуализировать рекомендации по рациональным нормам потребления пищевой продукции.

Правительство должно завершить создание системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции. Для этого, согласно поручениям главы государства, должен быть сформирован механизм прослеживаемости на основе имеющихся государственных информационных систем.

При этом, например, власти должны обеспечить доступность для потребителей достоверных данных в цифровом формате о происхождении компонентов пищевых продуктов. Это должны быть в том числе сведения из государственным систем в области маркировки и мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусматривается дополнение государственных информационных систем функцией обработки данных производственного и лабораторного контроля.

Также Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос исключения технической возможности продажи пищевой продукции в случае незаконного введения ее в оборот или истечения сроков годности. Эта задача должна быть выполнена до 1 декабря 2021 г.

К 1 января правительству совместно с Российской академией наук необходимо обеспечить актуализацию норм физиологических потребностей в энергии и веществах, а также перечня рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов. Такие нормы должны быть увязаны с текущей возрастно-половой структурой и структурой профессиональной занятости населения.

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