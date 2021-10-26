Поддельный минтай — не в морозилке, а в закуске к пиву

Результаты лабораторных исследований подтверждают качество и безопасность замороженного минтая. Зато в виде сушеной продукции за минтай порой выдают более дешевую путассу.

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП) принял участие в проверке Роскачеством продукции из минтая популярных марок. Образцы минтая мороженого обезглавленного тестировались в референс-лаборатории НЦБРП по широкому спектру показателей безопасности и качества, включая микробиологию, паразитарную чистоту, физико-химические и другие критерии, рассказали Fishnews в пресс-службе учреждения. Результаты показали, что требованиям законодательства соответствует вся рыба.

«В лабораторию регулярно поступают пробы замороженного минтая, как правило, это качественная и безопасная рыба, поэтому репрезентативное исследование, организованное Роскачеством, лишь подтверждает эту точку зрения», — прокомментировал заведующий референс-лабораторией Андрей Марцынкевич.

По его словам, с другими видами продукции ситуация может отличаться, в частности, если речь идет о сушеной и порезанной соломкой рыбе, где исходным сырьем указан также минтай. «Недобросовестные производители зачастую подменяют его более дешевой путассу. В 2021 году в нашей референс-лаборатории было несколько подобных выявлений», — отметил представитель НЦБРП.

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