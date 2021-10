Университеты Китая и Норвегии заключили марикультурный альянс

Ведущие рыбохозяйственные университеты КНР и Норвегии вступили в альянс. Научно-исследовательские учреждения намерены сотрудничать в сфере марикультуры.

Китай в этом альянсе представлен дюжиной организаций, включая Китайский океанический университет (China Ocean University), Даляньский океанический университет (Dalian Ocean University) и Университет Чжуншань (Zhongshan University). Также к союзу отраслевых НИИ присоединился Шанхайский океанический университет (Shanghai Ocean University), исследователи которого консультируют правительство по вопросам экспедиционного рыболовства, пишет портал Seafood Source.

С норвежской стороны участвуют Университет Бергена (University of Bergen), Северный университет (Nord University), Университет Осло (University of Oslo) и Университет Тромса (University of Troms), называющий себя также Арктическим университетом Норвегии (Arctic University of Norway).

Seafood Source отмечает, что создание альянса научных организаций — еще одно свидетельство укрепления отношений между Китаем и Норвегией. Как сообщает корреспондент Fishnews, ранее длительную конфронтацию этих стран вызвало присвоение Нобелевской премии мира китайскому диссиденту Лю Сяобо. В последние годы на заводах КНР производится все больше оборудования для норвежских лососевых ферм.

Ощущается рост взаимодействия и на рыбных рынках двух государств. В Китае растет спрос на лосося, удовлетворяемый норвежскими компаниями. Кроме того, норвежские инвесторы заинтересовались собственными китайскими проектами по развитию лососеводства. Еще одной точкой потенциального взаимодействия может стать освоение Арктики.

Fishnews