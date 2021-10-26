Рыбоводам станет легче получить «арктические» преференции

Правительство упростило получение статуса резидента Арктической зоны для малого бизнеса — теперь на ряд отраслей не распространяется требование по инвестициям в недвижимость. В перечень попало и рыбоводство.

Компании — резиденты Арктической зоны РФ могут рассчитывать на преференции. Это, например, более низкие ставки по налогам и страховым взносам, льготы на аренду земельных участков, дешевые кредиты, а также режим свободной таможенной зоны.

Ранее каждая организация, претендующая на получение статуса, брала на себя обязательство по инвестициям в реконструкцию или строительство объектов недвижимости. Теперь для отдельных отраслей сделали исключение.

Соответствующий перечень утвержден распоряжением правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 2956. В список вошло 58 направлений, в том числе все виды экономической деятельности, включенные в подкласс «Рыбоводство», сообщает корреспондент Fishnews.

Также в перечень попали производство пищевых продуктов, сбор и обработка сточных вод, утилизация отходов, ликвидация последствий загрязнений, ветеринарная деятельность, научные исследования и разработки.

Ожидается, что это решение упростит работу малого бизнеса в Арктической зоне, станет дополнительным стимулом для социально-экономического развития российского Заполярья.

Напомним, в апреле правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической зоны и Основ госполитики в Арктике. В экономический блок дорожной карты вошли и меры по развитию рыбной отрасли.

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