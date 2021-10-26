«Меркурий» предлагают проверить на лазейки

В рамках борьбы с «серым» рынком Россельхознадзору поручено доработать информационную систему в сфере ветеринарии. Эта задача актуальна и по рыбной продукции, отмечает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Россельхознадзор должен доработать государственную информационную систему в области ветеринарии. Цель — исключить оформление представителями предприятий ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию, которая не прошла процедуру подтверждения безопасности или не соответствует требованиям.

Такое решение включено в дорожную карту по борьбе с незаконным оборотом, утвержденную правительством. Борьба с «серым» рынком заявлена как один из приоритетов на государственном уровне.

Один из компонентов информационной системы в сфере ветеринарии — это «Меркурий», через который как раз оформляются ветеринарно-сопроводительные документы. Когда внедрялась обязательная электронная ветсертификация, заявлялось, что она обеспечит прослеживаемость продукции, поможет бороться с браконьерством и другими незаконными схемами. Однако вопросов по работе «Меркурия» остается очень много — получается, что эта система как раз и открыла возможности для легализации незаконной продукции, отметил на конференции Fishnews Online президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Подчас под угрозой оказывается и репутация добросовестных компаний, под маркой которых действуют нарушители. Например, известен случай, когда под брендом легальных добытчиков креветки через Владивосток пытались провезти несколько контейнеров, хотя суда этих компаний в это время такой объект не ловили, рассказал руководитель АРСО. «А значит, это незаконная продукция. Если она вдруг попадет на рынок — не дай бог, она будет некачественная и опасная, кто-то купит и будет говорить, на Дальнем Востоке крупные предприятия выпускают такой товар», — обрисовал последствия Максим Козлов.

Он предложил на площадке Министерства сельского хозяйства РФ или подведомственного ему Россельхознадзора обсудить информацию о таких фактах и проанализировать эффективность системы.

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