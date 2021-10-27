Юрий Трутнев поручил снизить давление контроля на бизнес

Зампред правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев дал поручения по снижению контрольно-надзорного пресса на бизнес. Губернаторы должны проанализировать уровень давления регионального и муниципального контроля.

Вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев провел в Москве заседание совета ДФО. Одной из тем стала реализация реформы контроля и надзора.

По словам Юрия Трутнева, несмотря на то, что работа контрольно-надзорных органов стала более прозрачной, «почти каждый четвертый предприниматель на Дальнем Востоке сталкивается с административным давлением». Наибольшее давление отмечают предприниматели в Камчатском, Приморском краях и Бурятии, рассказали Fishnews в пресс-службе полпредства. Вице-премьер — полпред попросил руководителей этих регионов и главных федеральных инспекторов обратить на сложившуюся ситуацию особое внимание.

На совещании обсуждался акцент на профилактику нарушений, специфику госконтроля в отношении резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Минвостокразвития разрабатывает особенности осуществления контроля резидентов, предусматривающие механизм защиты прав инвесторов с учетом соблюдения критериев риск-ориентированного подхода. В ближайшее время такие предложения планируется вынести на рассмотрение правительства.

По итогам обсуждения Юрий Трутнев дал ряд поручений. Губернаторы должны проанализировать уровень давления региональных и муниципальных контрольно-надзорных органов на бизнес и принять меры по снижению такой нагрузки.

Главным федеральным инспекторам поручено взять на контроль количество проверок федеральных контрольно-надзорных органов в регионах. Минэкономразвития должно проработать дополнительные меры по регулированию контрольной деятельности с целью снижения давления при сохранении необходимого уровня безопасности населения.

«Пока мы не можем говорить о значительном уменьшении давления на бизнес. По целому ряду регионов Дальнего Востока количество проверок, давление на предпринимателей скорее возросло, чем уменьшилось. Уверен в том, что давление контрольно-надзорной деятельности на экономику должно быть ниже», — резюмировал вице-премьер — полпред.

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