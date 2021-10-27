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Остовы брошенных судов возле Северо-Курильска

Законодатели приступили к решению проблемы затонувших судов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий собственника затонувшего судна обеспечить его подъем. Также устанавливаются порядок и сроки выполнения таких операций.

На заседании 26 октября депутаты Госдумы рассмотрели в первом чтении законопроект, направленный на решение проблемы с «кладбищами кораблей». Официальный представитель правительства — замглавы Минтранса Дмитрий Зверев отметил, что изменения вносятся в целый ряд законов, включая ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ», Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта.

В законопроекте предлагается ввести как механизм, обеспечивающий удаление из морской среды затонувшего флота, так и запрет на намеренное затопление судов.

«Впрямую прописывается обязательство собственника удалить за свой счет затонувшие имущество. Если он этого не делает по разным причинам, то удаление осуществляется субъектом РФ с субсидированием средств из федерального бюджета», — заявил Дмитрий Зверев. По его словам, регионам будут компенсировать разницу между расходами на подъем и утилизацию судна и стоимостью получившегося из него металлолома.

Как сообщает корреспондент Fishnews, вести перечень затонувших судов, которые подлежат обязательному удалению, будет Минтранс. Министерство также получит полномочия по утверждению правил выдачи и проверки свидетельств о страховании ответственности за удаление затонувших судов.

«Первые 4 судна должны быть подняты в Магадане до 1 декабря. Всего план по 2021 году — 6 судов и далее нарастающим итогом до конца 2024 года — 213 судов», — уточнил Дмитрий Зверев. Он добавил, что по Дальневосточному федеральному округу есть данные о 698 затонувших судах, из них 179 — в акватории морских портов.

Зампредседателя комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виктор Дерябкин попросил коллег поддержать законопроект и пообещал, что комитет учтет и отработает все поступившие замечания при подготовке ко второму чтению. По итогам голосования законопроект был одобрен в первом чтении.

Напомним, что Россия намерена присоединиться к Найробийской конвенции, которая также регулирует вопросы удаления затонувших судов. Ратифицировать эту конвенцию Дума планирует уже 25 ноября.

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