В списке поселкообразующих предприятий планируется прибавление

Минсельхоз подготовил проект изменений федерального Перечня градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций — список служит основой для предоставления льготы по уплате сбора за пользование водными биоресурсами.

Проект постановления правительства опубликован на сайте regulation.gov.ru. Изменения предлагается внести в раздел по Хабаровскому краю: включить в перечень предприятие Охотского района — ООО «Рыболовецкая компания имени Вострецова». В случае принятия постановление вступит в силу с 1 января 2021 г., сообщает корреспондент Fishnews.

В пояснительной записке отмечено, что решение принято по результатам заседания профильной комиссии Минсельхоза. Также сообщается, что решено отказать во внесении в действующий перечень ООО «Посейдон-XXI век».

Остальные рыбохозяйственные организации, указанные в перечне, подтвердили правомерность своего включения, говорится в записке.

Напомним, что сейчас на рассмотрении Госдумы находится проект изменений Налогового кодекса, меняющий систему расчета сбора за пользование водными биоресурсами. Для градо- и поселкообразующих планируется оставить льготу по уплате сбора, но только до конца 2025 г. Отраслевые объединения выступили за снятие ограничения по срокам действия преференции. В первом чтении законопроект предполагается рассмотреть в ноябре.

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