Бизнес предлагает обсудить вопрос к проекту об ЭПЖ

В Госдуму внесли изменения законодательства об электронном промысловом журнале. Однако ко второму чтению обязательно нужно учесть специфику работы небольшого флота, обратили внимание в Ассоциации добытчиков лососей Камчатки.

На рассмотрение Госдумы в октябре поступил проект федерального закона об электронном промысловом журнале и электронных разрешениях на вылов. Изменения призваны обеспечить переход отрасли на современные технологии, однако в нынешней редакции документа есть положение, которое важно доработать, чтобы снять риски для предприятий. Об этом председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын заявил на конференции Fishnews Online.

Согласно законопроекту, лица, которые осуществляют рыболовство на судах с техническими средствами контроля, должны вести промысловый журнал в электронном виде. По законодательству, ТСК оснащаются суда с главным двигателем мощностью свыше 55 кВт и валовой вместимостью более 80 тонн.

Но нужно обратить внимание на специфику работы судов типа МРС-150 и МРС-225, напомнил руководитель АДЛК. На такой флот средства передачи информации о местоположении устанавливались для выполнения требования постановления правительства РФ от 15 августа 2014 г. № 811. Этот документ определяет правила для флота, пользующегося возможностями неоднократного пересечения госграницы в упрощенном порядке.

«Таким образом, получается, что такой флот должен работать с применением электронного промыслового журнала», — прокомментировал Владимир Галицын. Однако здесь использование ЭПЖ будет проблематично — как из-за больших финансовых затрат предприятий, так и из-за отсутствия необходимых специалистов в экипаже, заявили в объединении.

Владимир Галицын отметил, что в ассоциацию поступают многочисленные обращения от рыбопромышленных компаний по этому поводу. АДЛК писала по этой проблеме в Минсельхоз и Росрыболовство, когда законопроект еще не был внесен в Госдуму, однако вопрос остался.

Ассоциация предлагает внести изменения и предусмотреть возможность для судов с главным двигателем менее 55 кВт и (или) валовой вместимостью менее 80 тонн вести журнал как в электронном, так и в бумажном виде. Такой выбор уже предложен в законопроекте для тех, кто рыбачит без использования судов или с судами, не оснащенными ТСК.

Руководители рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока поддержали предложение Владимира Галицына рассмотреть эту тему на заседании бассейнового научно-промыслового совета.

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