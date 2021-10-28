На Восточноазиатском саммите уделили внимание экологии

Страны — участницы Восточноазиатского саммита (ВАС) договорились о защите биоразнообразия, борьбе с загрязнением океана пластиком и сбалансированном использовании прибрежных и морских ресурсов.

В ходе 16-й встречи государства — участники ВАС (включая Россию) приняли ряд совместных заявлений, в том числе «по устойчивому восстановлению». Оно предусматривает коллективное реагирование на распространение коронавируса.

В этом заявлении страны ВАС продекларировали готовность к совместным усилиям в области климата, экологии и биоразнообразия. В частности, стороны договорились «поддерживать усилия АСЕАН по сохранению и защите биоразнообразия и пропаганде устойчивого использования биоресурсов», «обеспечивать баланс между экономической деятельностью и потенциалом морей и океанов», «решать проблемы, связанные с загрязнением морской среды пластиковым мусором», сообщает корреспондент Fishnews.

Президент Владимир Путин выступил в поддержку этого совместного заявления. Он отметил, что перечисленные приоритеты действительно требуют от всех «слаженного, коллегиального взаимодействия».

Восточноазиатский саммит — это ежегодный форум лидеров 18 стран. В их числе 10 стран АСЕАН — Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также диалоговые партнеры — Россия, Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, США и Япония.

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