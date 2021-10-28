Рыбопереработчики опасаются потерять рынок

Недостаточное внимание государства к развитию рыбопереработки в секторе B2C не позволяет производителям внедрять новые форматы и предлагать рынку не филе, а более современные продукты, востребованные потребителем.

Не только в органах власти, но и внутри бизнес-сообщества встречается разное понимание терминов «рыбопереработка» и «глубокая рыбопереработка», что и показало недавнее совещание в Совете Федерации, считает председатель Рыбного союза Александр Панин. Для регулятора в лице Минсельхоза и Росрыболовства выпуск филе и фарша на судах и заводах, построенных под инвестквоты, — это уже глубокая переработка. Но на полки магазинов рыба в таком виде не попадает, ее нужно как минимум расфасовать до веса, удобного покупателям. Этой стадией переработки рыбаки почти не занимаются, ориентируясь на выпуск продукции для сегмента B2B.

«Столько лет на совещаниях всех уровней поднимается вопрос: «Почему же у нас сети не работают напрямую с рыбаками?» Ровно потому и не работают», — прокомментировал ситуацию Fishnews Александр Панин.

По его словам, рыбаки, как правило, не стремятся выпускать продукцию для розницы и у них нет мотивации строить рыбоперерабатывающие предприятия. Что понятно, ведь фасовка продукции для сегмента B2C — это отдельный и достаточно сложный операционный бизнес.

«При этом фасовка — это только начальный этап. Для того чтобы рыба была конкурентоспособной по сравнению с мясом, с курицей и другими источниками белка, мы должны предлагать рынку новые продукты, востребованные потребителем. Сегодня потребитель не хочет тратить время на разделку рыбы, а через несколько лет никто не будет возиться даже с филе. Люди хотят полуготовые, а еще лучше готовые продукты, вкусно приготовленные, с соусами, с добавками и так далее. А это совершенно другие высокотехнологичные заводы, которых в России сейчас нет совсем», — обратил внимание руководитель Рыбного союза.

Он отметил, что вне фокуса внимания часто остается социальная сторона — это вопросы питания, долголетия, здорового образа жизни. «Президент говорит о демографии. А демография — это в том числе и здоровое население. Хотелось бы, чтобы федеральные органы исполнительной власти тоже увидели эту связь», — подчеркнул Александр Панин.

По его словам, данные о среднедушевом потреблении рыбы на уровне 20 кг в год, на которые любят ссылаться различные ведомства, весьма лукавы, поскольку речь идет о количестве сырья. «А нормы Минздрава — это рыба обезглавленная и потрошеная, и если пересчитать по коэффициентам в таком виде, то реальное потребление будет 13 кг. Причем за последние семь лет оно упало на 27%. Это ужасный показатель. Такими темпами, если не развернуться в сторону глубокой рыбопереработки, мы уйдем вообще в ноль и просто потеряем рыбу как продукт в корзине россиян», — предупреждает глава отраслевого объединения.

Если судить по итогам совещания в Совете Федерации, говорить об отдельном законе для рыбопереработки парламентарии пока не готовы и предлагают для начала ограничиться пакетом мер регулирования и поддержки. В Рыбном союзе не возражают против такого подхода, но считают важным определить федеральный орган, который будет ответственным за реализацию этих мер и сможет вести диалог с рыбопереработчиками.

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