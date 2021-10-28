Новости
Недостаточное внимание государства к развитию рыбопереработки в секторе B2C не позволяет производителям внедрять новые форматы, отмечают в Рыбном союзе

Рыбопереработчики опасаются потерять рынок

Недостаточное внимание государства к развитию рыбопереработки в секторе B2C не позволяет производителям внедрять новые форматы и предлагать рынку не филе, а более современные продукты, востребованные потребителем.

Не только в органах власти, но и внутри бизнес-сообщества встречается разное понимание терминов «рыбопереработка» и «глубокая рыбопереработка», что и показало недавнее совещание в Совете Федерации, считает председатель Рыбного союза Александр Панин. Для регулятора в лице Минсельхоза и Росрыболовства выпуск филе и фарша на судах и заводах, построенных под инвестквоты, — это уже глубокая переработка. Но на полки магазинов рыба в таком виде не попадает, ее нужно как минимум расфасовать до веса, удобного покупателям. Этой стадией переработки рыбаки почти не занимаются, ориентируясь на выпуск продукции для сегмента B2B.

«Столько лет на совещаниях всех уровней поднимается вопрос: «Почему же у нас сети не работают напрямую с рыбаками?» Ровно потому и не работают», — прокомментировал ситуацию Fishnews Александр Панин.

По его словам, рыбаки, как правило, не стремятся выпускать продукцию для розницы и у них нет мотивации строить рыбоперерабатывающие предприятия. Что понятно, ведь фасовка продукции для сегмента B2C — это отдельный и достаточно сложный операционный бизнес.

«При этом фасовка — это только начальный этап. Для того чтобы рыба была конкурентоспособной по сравнению с мясом, с курицей и другими источниками белка, мы должны предлагать рынку новые продукты, востребованные потребителем. Сегодня потребитель не хочет тратить время на разделку рыбы, а через несколько лет никто не будет возиться даже с филе. Люди хотят полуготовые, а еще лучше готовые продукты, вкусно приготовленные, с соусами, с добавками и так далее. А это совершенно другие высокотехнологичные заводы, которых в России сейчас нет совсем», — обратил внимание руководитель Рыбного союза.

Он отметил, что вне фокуса внимания часто остается социальная сторона — это вопросы питания, долголетия, здорового образа жизни. «Президент говорит о демографии. А демография — это в том числе и здоровое население. Хотелось бы, чтобы федеральные органы исполнительной власти тоже увидели эту связь», — подчеркнул Александр Панин.

По его словам, данные о среднедушевом потреблении рыбы на уровне 20 кг в год, на которые любят ссылаться различные ведомства, весьма лукавы, поскольку речь идет о количестве сырья. «А нормы Минздрава — это рыба обезглавленная и потрошеная, и если пересчитать по коэффициентам в таком виде, то реальное потребление будет 13 кг. Причем за последние семь лет оно упало на 27%. Это ужасный показатель. Такими темпами, если не развернуться в сторону глубокой рыбопереработки, мы уйдем вообще в ноль и просто потеряем рыбу как продукт в корзине россиян», — предупреждает глава отраслевого объединения.

Если судить по итогам совещания в Совете Федерации, говорить об отдельном законе для рыбопереработки парламентарии пока не готовы и предлагают для начала ограничиться пакетом мер регулирования и поддержки. В Рыбном союзе не возражают против такого подхода, но считают важным определить федеральный орган, который будет ответственным за реализацию этих мер и сможет вести диалог с рыбопереработчиками.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: росрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК)

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

«Вторую волну» инвестиционных квот поднимают те, кому нужен дополнительный передел ресурсов здесь и сейчас

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Сейчас главное — определиться с концепцией дальнейшего развития

Все материалы

Интервью

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

К следующей путине нужно ответить на ряд вопросов

Генеральный директор Русской рыбопромышленной компании Виктор ЛИТВИНЕНКО

Генеральный директор Русской рыбопромышленной компании

Виктор ЛИТВИНЕНКО

Мы решаем задачу государственного масштаба

Генеральный директор ППК «Максимиха» Андрей ФИЛАТОВ

Генеральный директор ППК «Максимиха»

Андрей ФИЛАТОВ

Кластер — это снижение издержек и синергия участников рынка

Генеральный директор компании «Антей» Александр НИКОЛАЕВ

Генеральный директор компании «Антей»

Александр НИКОЛАЕВ

Развиваемся в разных направлениях

Все интервью

Личное мнение

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Наблюдателям на промысле необходим правовой статус

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

«Инвестиционные квоты — это путь в никуда»: продолжение дискуссии

Все материалы

Крупным планом

Многие небольшие рыбопромышленные предприятия являются поселкообразующими

Большой вопрос небольших предприятий

Потрошеный обезглавленный минтай, подготовленный к заморозке

Как влюбить россиян в минтай?

Поршневой компрессор GEA Grasso. Фото компании «ГЕА Рефрижерейшн РУС»

GEA Grasso: высокие требования к промышленному холоду

Добытчики минтая помогают отраслевым НИИ собирать важную информацию о запасах главного промыслового ресурса

Российский минтай под наблюдением

События

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялись после двухлетнего перерыва. Фото пресс-службы ESG

Форум и выставка в Санкт-Петербурге: яркое возвращение

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.