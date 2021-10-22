Сенаторы обсудили пути регулирования рыбопереработки

Говорить об отдельном законе или стратегии для рыбопереработки пока рано, пришли к выводу участники совещания в профильном комитете СФ. Сначала хорошо бы разобраться с терминологией и определить, какая рыбная продукция нужна рынку.

Рыба ускользает из статистики

Варианты регулирования рыбопереработки и возможных мер господдержки развития отрасли обсуждались на совещании, организованном 21 октября на площадке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. К диалогу пригласили отраслевые ассоциации, представителей Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), федеральных ведомств и регионов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, тема переработки рыбы в этом месяце раз за разом попадает в фокус внимания государства. К переработчикам как существенной части той самой «серой зоны», по выражению антимонопольных органов, пытались найти подход участники совместного заседания общественных советов при ФАС и Росрыболовстве. А на круглом столе в рамках выставки «Золотая осень» даже был анонсирован проект федерального закона об основах госрегулирования в области развития производства пищевой рыбной продукции, как оказалось, несколько преждевременно.

По данным Росрыболовства, объемы производства рыбной продукции в 2020 г. составили 4,3 млн тонн. Из них 3,2 млн тонн – это замороженная продукция, где на филе и фарш приходится чуть более 200 тыс. тонн. По мнению первого зампреда комитета Сергея Митина, эти цифры говорят о диспропорции между выпуском продукции высокого передела и ее разнообразием. Тем более что экспорт в объеме 2,2 млн тонн также на 95% представлен мороженой рыбой.

Хотя к статистике у законодателей большие претензии, поскольку в ней рыбная продукция не разделяется по категориям. Из-за этого понять, по каким направлениям действительно есть проблемы и выпуск каких видов продукции стоило бы простимулировать, крайне сложно.

Не меньше вопросов вызывает и сам термин «глубокая переработка», определение которого в отраслевом законодательстве отсутствует. Что не мешает этому понятию фигурировать, к примеру, в стратегии развития рыбохозяйственного комплекса, которая предусматривает поэтапное увеличение доли выпуска продукции глубокой переработки до 65% к 2030 г. Глубокая переработка постоянно упоминается и в привязке к инвестиционным квотам, хотя в постановление правительства включен очень узкий перечень видов продукции, которую должны изготавливать новые суда и заводы.

«Такая продукция не может полностью закрыть всю потребность как населения РФ, так и экспорта. И, конечно, она не полностью подходит под понятие продукции с высокой добавленной стоимостью», — обратил внимание Сергей Митин. Он отметил, что при проработке вопроса о целевом использовании инвестквот второго этапа целесообразно учесть требования по выпуску более широкого ассортимента рыбной продукции, в том числе указанной в стратегии.

Ключевой показатель – среднедушевое потребление рыбной продукции – тоже не отражает реальной картины, считают представители отрасли. «В целом по стране за последние три года это 21 кг», — привела данные начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

Это вроде бы совсем близко к нормативам Минздрава на уровне 22 кг в год, но как указывает председатель Рыбного союза Александр Панин, только если измерять потребление в сырье. «Нормы Минздрава касаются рыбы уже обезглавленной и потрошённой. Если перевести с учетом этих коэффициентов, то реальное потребление сразу упадет до 13 кг», — отметил руководитель отраслевого объединения.

Рамка для переработки

Минсельхоз пока не видит смысла выносить регулирование рыбопереработки в отдельный закон, поскольку большая часть вопросов касается отдельных нормативных актов, которые уже существуют. «В стратегии очень четко указано, какая продукция относится к продукции с высокой добавленной стоимостью», — напомнил советник министра сельского хозяйства Евгений Кац.

Меры поддержки по линии министерства, по его словам, тоже существуют. Это субсидии банкам для выдачи льготных кредитов под экспортноориентированную продукцию, компенсация расходов на строительство или модернизацию предприятий, льготы на перевозку минтая с Дальнего Востока. Налоговые вычеты за производство продукции глубокой переработки предусмотрены в и законопроекте по ставкам сбора за водные биоресурсы, который уже внесен в Госдуму.

Флот и заводы, построенные под инвестквоты, ориентированы в первую очередь на выпуск филе и фарша, включая сурими, из тресковых видов рыб, согласился начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич. Он уточнил, что требуется мотивация «несколько другой переработки», которая выпускает «конечную продукцию для потребления населением».

Рыбопереработка частично описана в госпрограмме и в стратегии развития рыбохозяйственного комплекса, но в основном как производство продукции B2B, акцентировал внимание Александр Панин. И меры господдержки охватывают именно это направление. Но такая продукция не может попасть на полки магазинов и практически не влияет на ценообразование для конечного потребителя.

«Практически без внимания оставлена континентальная переработка, оптовая и розничная торговля рыбой, — подчеркнул глава Рыбного союза. — Как нет стимулов и для строительства современных высокотехнологичных перерабатывающих заводов, ориентированных на производство новой продукции в сегменте B2C». Поэтому переработчики поддерживают идею законопроекта о развитии рыбоперерабатывающей промышленности, который мог бы стать правовой основой для преференций предприятиям, не занятым в рыболовстве.

По мнению Александра Панина, закон должен ответить на вопрос, что такое глубокая переработка, определить ее возможные градации, сформировать актуальную классификацию рыбной продукции. Регулирование требуется и для производства рыбной продукции на не пищевые цели, этот сектор с 2011 по 2020 гг. вырос в три с лишним раза — с 64 тыс. тонн до 213 тыс. тонн.

Еще одна стратегия — теперь уже для рыбопереработки — точно не вариант, уверен руководитель центра экономических исследований ВНИРО Олег Бетин. Он предложил отталкиваться от запроса покупателей, для чего необходимо изучение рынка с учетом региональной специфики.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) по-прежнему придерживается позиции, что выполнить целевые показатели стратегии можно только за счет морской переработки уловов. Президент АСРФ Алексей Осинцев вернулся к идее донаделения объектов инвестиций инвестквотами до полной загрузки и напомнил о предложениях ввести обязательства для инвесторов по объему выпуска продукции глубокой переработки с их ежегодным пересмотром.

По мнению ректора Калининградского государственного технического университета Владимира Волкогона, нормативный акт, необязательно в виде закона, как и меры господдержки рыбопереработки, нужны. Но начинать следует не с этапа бизнес-процессов, а со стадии разработки технологий, которые сейчас не находят внедрения и остаются внутри лабораторий.

Да и в целом доля российского оборудования для рыбоперерабатывающей отрасли удручающе низка, признала директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Мария Елкина. По стоимости она не превышает 20%, причем речь идет о достаточно простой технике. Для выпуска филе или более сложной продукции производителям приходится целиком полагаться на зарубежные решения.

Закон пока подождет

«Надо понять, нужен ли нам новый закон, потому что принять его будет очень непросто, — предупредил член СФ от Мурманской области Константин Долгов. — Прежде чем к этому снаряду подойти, надо четко понимать, чего мы от него хотим. Я бы не стал сейчас торопиться с этим». Ряд вопросов, связанных с классификацией рыбной продукции и статистикой, по мнению сенатора, можно решить через нормативные акты правительства.

Его коллега с Камчатки Борис Невзоров предложил оставить рынку самостоятельно решать, что ему нужнее – сырье, филе, консервы или другая продукция. «Для чего заставлять всех делать одно и то же? Заставлять производителя выпускать невыгодную для него продукцию?» — поинтересовался представитель дальневосточного региона. Он напомнил, что переизбыток одного вида продукции, даже такого высокотехнологичного как сурими, приведет к снижению спроса и обрушит рынок.

«Наверное, это будет не закон, это будет другой документ, — согласилась сенатор от Приморского края Людмила Талабаева. — Над этим документом мы все должны поработать, и в первую очередь рыбопереработчики — те, кто непосредственно будет по этим правилам работать». Член СФ отметила, что наполнение такого документа можно и нужно обсуждать, но его разработка необходима. «Это называется «договорились на берегу», — заявила она.

«Начинать надо не с закона. Начинать надо с рынка, смотреть, что рынку нужно и какой рынок нужен», — подвел черту под дискуссией Сергей Митин. Он поручил отраслевой науке и Росрыболовству разобраться с номенклатурой рыбной продукции и провести аналогичную работу по кодам ОКВЭД, ГОСТам и техрегламентам. Первый зампред комитета отметил важность привлечения к обсуждению торговых сетей, попросил не забывать о таком аспекте, как качество рыбной продукции, и предложил вернуться к теме — уже с новыми данными — через полгода.

«Это первая попытка регулирования именно глубокой рыбопереработки, — прокомментировал итоги совещания Александр Панин. — На мой взгляд, главное, что все увидели, что рыбопереработка в целом, и тем более глубокая переработка, по-разному понимаются различными органами власти и даже бизнес-сообществом. Надеюсь, в ходе дальнейшей дискуссии, аргументируя свою позицию, мы сможем добиться, чтобы континентальная рыбопереработка, рыбопереработка в сегменте B2C нашла достойное отражение в нормативном регулировании и государственных мерах поддержки развития этой отрасли».

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