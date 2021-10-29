Россия и страны Юго-Восточной Азии намерены укрепить «рыбное» сотрудничество

Российская Федерация и АСЕАН приняли комплексный план по стратегическому партнерству до 2025 г. В число приоритетов вошло сотрудничество в области рыболовства и аквакультуры.

После завершения Восточноазиатского саммита президент Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Он отметил, что в этом году исполняется 30 лет официальных отношений между сторонами. Важно, что во взаимодействие «вовлечены не только правительственные, но и деловые, общественные, академические круги», подчеркнул Владимир Путин.

По итогам саммита принят пакет документов, в том числе комплексный план по стратегическому партнерству на 2021-2025 гг., сообщает корреспондент Fishnews. Один из пунктов — «Укреплять сотрудничество в области сельского хозяйства и рыболовства в целях разработки конкретных действий, направленных на продвижение устойчивого управления ресурсами в сельском хозяйстве и рыболовстве, расширение рынков аграрной и рыбной продукции, повышение эффективности управления водными ресурсами и содействие обеспечению безопасности пищевых продуктов и продовольственной безопасности в регионе».

Также в числе приоритетов «стимулирование инвестиций, наращивание потенциалов, обмен опытом и передовыми практиками» в аграрном, аквакультурном, пищевом и лесохозяйственном секторах. В том числе в сфере научных исследований и разработок.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии образована 8 августа 1967 г, в Бангкоке. В АСЕАН входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам , Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа. Уставные цели ассоциации — содействие развитию социально-экономического и культурного сотрудничества стран-членов, упрочению мира и стабильности в Юго-Восточной Азии. Россия является полномасштабным партнером по диалогу с АСЕАН.

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