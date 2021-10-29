Новый порядок отчетности доработают с учетом мнения рыбаков

Для рыбаков готовят новый порядок передачи данных в отраслевую систему мониторинга. При разработке приказа обязательно будет учтена позиция рыбацкого сообщества, подчеркнули в ЦСМС.

Сейчас новый порядок передачи данных в отраслевую системы мониторинга водных биоресурсов обсуждается с учетом замечаний, поступивших при общественном обсуждении проекта. Напомним, что сейчас процедура регламентирована приказом Минсельхоза от 26 декабря 2019 г. № 721.

Подготовку изменений Центр системы мониторинга рыболовства и связи обсудил с бизнес-сообществом на встрече в формате видеоконференции. Обсуждались вопросы, поступившие от рыбаков, а также дальнейшее применение новой редакции на практике, сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

«Встреча с рыбаками прошла конструктивно, мы обсудили узкие места новой редакции 721-го приказа и приняли в работу поступившие предложения, как по доработке документа, так и предложения по совершенствованию работы некоторых систем ЦСМС. Безусловно, подготовка новой редакции порядка передачи данных будет вестись с учетом обратной связи рыбопромыслового сообщества, чтобы максимально облегчить процесс подачи отчетности, а также повысить уровень ее достоверности, в том числе для исключения ошибок человеческого фактора», — отметил врио начальника ЦСМС Александр Михайлов.

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