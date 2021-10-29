Иван Фетисов: Помощь Fishnews бесценна

Сайт Fishnews — ресурс, который открываешь первым, чтобы посмотреть, что происходит в рыбохозяйственном комплексе, отмечает генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Сайт выдает разные точки зрения и разные мнения — это очень важно. Всегда интересно читать и печатные издания Fishnews — журнал и дайджест.

«Что касается нашей компании, то мы уже на протяжении пяти лет чувствуем плечо друга. Помощь Fishnews в освещении отраслевых выставок - в Брюсселе (а теперь в Барселоне), в Китае и, конечно, в Санкт-Петербурге — бесценна», — подчеркнул руководитель Expo Solutions Group.

Также Fishnews — хороший ресурс для продвижения, это подтверждают переходы на сайт выставки, обратил внимание Иван Фетисов. В дальнейшем Fishnews нужно переходить на международную информационную арену, уверен он.

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