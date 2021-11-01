Для противодействия виремии карпов приготовили новые правила

Минсельхоз утвердил новые ветеринарные правила по борьбе с весенней виремией карпов. Документ вступит в силу с 1 марта 2022 г. и будет действовать до 1 марта 2028 г.

Соответствующий приказ министерства — от 24 сентября 2021 г. № 655 — размещен на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews. Ветправила предусматривает требования к профилактическим, диагностическим, лечебным ограничительным и другим мероприятиям, установлению и отмене карантина.

Напомним, вирусная виремия карпов — высококонтагиозная геморрагическая болезнь карповых рыб, а также обыкновенных сомов. В числе симптомов — некоординированное плавание, отеки, потемнение тела, побледнение жабр, петехиальные кровоизлияния на коже, глазах, жабрах и у основания плавников. Для ВВК характерна сезонность: вспышки возникают весной при температуре воды 10-14°C.

Действующая версия документа попадает под отмену в рамках «регуляторной гильотины» как принятая до 2020 г. Правительство предусмотрело специальную отсрочку для перевыпуска ряда нормативных актов. Это в том числе ветправила по борьбе с тремя болезнями рыб. В октябре были опубликованы новые правила по противодействия ботриоцефалезу карповых, миксобактериозу лососевых и осетровых.

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