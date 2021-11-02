Ученые собрали данные по микропластику в Баренцевом море

Специалисты выполнили первую масштабную съемку микропластика в Баренцевом море. Полученные данные помогут определить основные направления переноса загрязнителя и дать оценку его количества.

Первая масштабная съемка микропластика в Баренцевом море проводилась в августе-сентябре в рамках российско-норвежских исследований. На научных судах Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (НИС «Вильнюс») и Института морских исследований Норвегии (Helmer Hanssen, G.О. Sars, Johan Hjort) ученые провели сбор проб для количественной оценки загрязнения вод микропластиком. Работы выполнялись на акватории Баренцева моря и сопредельных с ним вод. В ходе съемки выполнена 81 нейстонная станция, в том числе 39 станций — в российской части и 42 станции — в норвежской части акватории съемки.

Собранные данные дополнят результаты количественной оценки загрязнения микропластиком, полученные специалистами ВНИРО в Чукотском, Восточно-Сибирском, Карском морях и море Лаптевых в 2019-2020 гг. Проведенные тогда исследования не выявили закономерностей в распределении частиц микропластика в российской части Арктики, напомнили во ВНИРО.

Полученные результаты показали, что, несмотря на незначительное хозяйственное освоение Арктического региона, микропластик встречается в акваториях морей Северного Ледовитого океана, однако количество его невелико и оценивается единичными находками образцов в пробе.

В 2019 г. в Карском море, ближайшем к району исследований, полимерные частицы были обнаружены в трех из восьми проб. При этом наибольшее количество микропластика идентифицировано в юго-западной части моря. Максимальное количество частиц в пробе составило пять единиц размером 0,1-0,3 мм. В структуре пластика, обнаруженного в поверхностном слое южной части Карского моря, доминировали поливинил, кусочки полиэтилена и полистирена. Размер частиц — от 0,1 до 1,5 мм, масса — от 0,0002 до 0,0062 г., сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Обработка новых проб позволит определить основные направления переноса микропластика и дать количественную оценку его поступления в Баренцево море.

На 51-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) поддержано предложение выполнить аналогичную съемку микропластика в Баренцевом море в 2022 г.

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