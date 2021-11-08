Сергей Рябченко: К ситуации на Амуре надо подойти без эмоционального накала

Вокруг лососевой путины на Амуре вновь кипят страсти. Соцсети и печатные издания пестрят эмоциональными заявлениями, звучат обвинения, прежде всего — в адрес промышленности и рыбохозяйственной науки, отмечает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

«Наша ассоциация сегодня объединяет 49 предприятий, расположенных в основных рыбодобывающих районах Хабаровского края. Хотел бы высказать свою личную позицию, как руководитель объединения и человек, работающий в рыбной отрасли региона с 1984 года», — заявил Fishnews глава АПРОХК.

Он напомнил, как обсуждался проект стратегии на лососевую путину 2021 г. Ученые предупреждали, что нынешний год — особо депрессивный и повторяет ситуацию 2017 г., обратил внимание Сергей Рябченко.

На 2020 г. наука предложила запретить применение плавных сетей на Амуре и пробовать альтернативные орудия лова. Такие меры, по мнению собеседника Fishnews, имели эффект. «Рыбоводные заводы заложили на инкубацию 80 млн штук икринок кеты — плановое задание было выполнено на 129%. Представители КМНС отловились на Амуре — не было никаких претензий. На реке Анюй на нерестилища прошло на 15% больше рыбы, чем в 2019 году, на Амгуни — на 40% больше. В нынешнем году скат молоди увеличился в четыре раза по сравнению с 2019-м. Да, ограничения — это непростое решение, они болезненны для отдельных предприятий, но с точки зрения сохранения ресурса меры были приняты своевременно, правильно и дали свои результаты», — считает руководитель ассоциации.

«На 2021 год решения предлагались еще более жесткие — ограничить вообще промышленное рыболовство от устья реки Амгунь вверх по течению Амура», — рассказал Сергей Рябченко. Однако мера не была введена.

«И вот результат: на нерестилища в верхних районах рыбы прошло по минимуму, представители коренных малочисленных народов не поймали свои объемы, что, естественно, вызвало возмущение. На инкубацию рыбоводы заложили, как и в 2017 году, 38 млн экземпляров икры.

Единственное, сработала река Амгунь: на долю Удинского рыбоводного завода, который действует на этом притоке Амура, пришлось 85% от общего объема закладки икры», — привел данные президент АПРОХК.

Сейчас, при выработке планах на будущее, необходимо снизить эмоциональный накал, уверен Сергей Рябченко. «По результатам обследования нерестилищ ученые сделают выводы, они будут рассматриваться на ученом совете ХабаровскНИРО. Будет составлен предварительный прогноз на 2022 год. И вот здесь нужно всем сторонам с холодной головой садиться за круглый стол — сначала, вероятно, на площадке правительства Хабаровского края — и обсуждать дальнейшую стратегию. Не нужно сегодня искать виноватого — мы его ищем не там», — подчеркнул руководитель объединения.

При этом он особо отметил, что ограничения по осенней кете на Амуре должны сохраниться — будь то решения по орудиям лова, будь то решения по районам промысла, как предлагалось и на 2021 г. «Исходить нужно именно из задачи сохранения ресурса», — заявил Сергей Рябченко.

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