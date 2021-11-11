Новости
Работы по очистке района разлива нефтепродуктов. Фото пресс-службы Минприроды

Таймырским КМНС подыскали новые акватории взамен загрязненных

Коренным малочисленным народам Таймыра могут предоставить новые озера для традиционного промысла. Ученые рассчитали лимиты на ранее не используемых водоемах — как альтернативу лова на акваториях, пострадавшим от нефтеразлива в Норильске.

Напомним, в результате аварии на Норильской ТЭЦ-3 разлилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов, основная часть которых попала в реки. В 2021 г. представители коренных народов Таймыра выступили с протестом против фактического запрета на промысел на пострадавших реках в 2022 г. По информации сайта МОО «КМНСОЮЗ», для водоемов бассейна рек Пясины, Далдыкан и Амбарной на Таймыре выделение квот предполагалось только для лова в научно-исследовательских целях.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в качестве альтернативы пострадавшим акваториям ученые предложили изучить возможность ведения традиционного промысла в боковых водоемах Норило-Пясинской водной системы.

Красноярский филиал ВНИРО по заказу Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН исследовал рыбохозяйственный потенциал озер Хелалитурку, Сыруто, Кривое, Белинское, Поленное, Половинное в бассейне реки Пясина. В итоге специалисты оценили для этих шести озер объемы общего допустимого улова и рекомендованной добычи: в совокупности 38,5 тонны в год.

Информационный портал Проектного офиса развития Арктики (оказавшего финансовую поддержку исследованиям) porarctic.ru приводит комментарий гидробиолога Института биофизики СО РАН, профессора, доктор биологических наука Михаила Гладышева.

«Эти озера изучались вообще впервые. То есть раньше на них никаких научных изысканий не проводилось. В ходе экспедиции летом 2021 года были изучены озера Хелалитурку и Сыруто, а затем для остальных озер произведены расчеты по аналогам. Эти озера были выбраны не случайным образом. Специалисты Проектного офиса развития Арктики вначале провели опрос местного населения, представителей коренных малочисленных народов, на каких озерах они хотели бы ловить рыбу. Именно на эти водоемы была организована научная экспедиция. Я считаю, что это очень правильный проект, он вполне укладывается в концепцию компенсаций возможного ущерба традиционному хозяйствованию от промышленного освоения Арктики. Я бы даже назвал его альтернативой зарыблению загрязненных озер, потому что это очень спорная технология, мальки могут не выжить»,— отметил Михаил Гладышев.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК)

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

«Вторую волну» инвестиционных квот поднимают те, кому нужен дополнительный передел ресурсов здесь и сейчас

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Сейчас главное — определиться с концепцией дальнейшего развития

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «Тефида» Евгений ТКАЧЕНКО

Генеральный директор компании «Тефида»

Евгений ТКАЧЕНКО

Под глубоководного краба мы построим судно по собственному проекту

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

К следующей путине нужно ответить на ряд вопросов

Генеральный директор Русской рыбопромышленной компании Виктор ЛИТВИНЕНКО

Генеральный директор Русской рыбопромышленной компании

Виктор ЛИТВИНЕНКО

Мы решаем задачу государственного масштаба

Генеральный директор ППК «Максимиха» Андрей ФИЛАТОВ

Генеральный директор ППК «Максимиха»

Андрей ФИЛАТОВ

Кластер — это снижение издержек и синергия участников рынка

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

К ситуации на Амуре надо подойти без эмоционального накала

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Наблюдателям на промысле необходим правовой статус

Все материалы

Крупным планом

Скороморозильное оборудование от «Колд Трейд» в модернизированном цеху Южно-Курильского рыбокомбината

«Колд Трейд»: Наш опыт говорит сам за себя

Многие небольшие рыбопромышленные предприятия являются поселкообразующими

Большой вопрос небольших предприятий

Потрошеный обезглавленный минтай, подготовленный к заморозке

Как влюбить россиян в минтай?

Поршневой компрессор GEA Grasso. Фото компании «ГЕА Рефрижерейшн РУС»

GEA Grasso: высокие требования к промышленному холоду

События

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялись после двухлетнего перерыва. Фото пресс-службы ESG

Форум и выставка в Санкт-Петербурге: яркое возвращение

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.