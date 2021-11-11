Таймырским КМНС подыскали новые акватории взамен загрязненных

Коренным малочисленным народам Таймыра могут предоставить новые озера для традиционного промысла. Ученые рассчитали лимиты на ранее не используемых водоемах — как альтернативу лова на акваториях, пострадавшим от нефтеразлива в Норильске.

Напомним, в результате аварии на Норильской ТЭЦ-3 разлилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов, основная часть которых попала в реки. В 2021 г. представители коренных народов Таймыра выступили с протестом против фактического запрета на промысел на пострадавших реках в 2022 г. По информации сайта МОО «КМНСОЮЗ», для водоемов бассейна рек Пясины, Далдыкан и Амбарной на Таймыре выделение квот предполагалось только для лова в научно-исследовательских целях.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в качестве альтернативы пострадавшим акваториям ученые предложили изучить возможность ведения традиционного промысла в боковых водоемах Норило-Пясинской водной системы.

Красноярский филиал ВНИРО по заказу Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН исследовал рыбохозяйственный потенциал озер Хелалитурку, Сыруто, Кривое, Белинское, Поленное, Половинное в бассейне реки Пясина. В итоге специалисты оценили для этих шести озер объемы общего допустимого улова и рекомендованной добычи: в совокупности 38,5 тонны в год.

Информационный портал Проектного офиса развития Арктики (оказавшего финансовую поддержку исследованиям) porarctic.ru приводит комментарий гидробиолога Института биофизики СО РАН, профессора, доктор биологических наука Михаила Гладышева.

«Эти озера изучались вообще впервые. То есть раньше на них никаких научных изысканий не проводилось. В ходе экспедиции летом 2021 года были изучены озера Хелалитурку и Сыруто, а затем для остальных озер произведены расчеты по аналогам. Эти озера были выбраны не случайным образом. Специалисты Проектного офиса развития Арктики вначале провели опрос местного населения, представителей коренных малочисленных народов, на каких озерах они хотели бы ловить рыбу. Именно на эти водоемы была организована научная экспедиция. Я считаю, что это очень правильный проект, он вполне укладывается в концепцию компенсаций возможного ущерба традиционному хозяйствованию от промышленного освоения Арктики. Я бы даже назвал его альтернативой зарыблению загрязненных озер, потому что это очень спорная технология, мальки могут не выжить»,— отметил Михаил Гладышев.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews